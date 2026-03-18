Palmeiras encara o Botafogo para derrubar tabu em casa e aumentar crise do rival

O Palmeiras tem novo compromisso no Allianz Parque nesta quarta-feira. Às 19h, enfrenta o Botafogo em duelo que abre a sexta rodada do Brasileirão. O plano é seguir entre os líderes do campeonato. Para isso, o atual campeão paulista tem de derrubar um tabu não tão longo, mas incômodo.

São quase quatro anos sem ganhar do Botafogo como mandante no Allianz Parque. Nos últimos quatro jogos na arena palmeirense, o time alviverde perdeu dois e empatou outros dois. A última vitória em sua casa foi em junho de 2022: 4 a 0.

No entanto, o Palmeiras saiu vencedor dos dois últimos confrontos: 1 a 0 que garantiu a equipe nas quartas de final do Mundial de Clubes, em duelo na Filadélfia, e um novo 1 a 0 no Engenhão, no segundo turno do Brasileirão do ano passado.

Palmeiras e Botafogo acirram a rivalidade desde 2023 ao polarizarem disputa por títulos expressivos. Cada um ganhou um título brasileiro no período em campeonatos em que foram concorrentes diretos. Os botafoguenses ainda levaram também a Libertadores em 2024.

Campeão estadual, o Palmeiras, neste ano, tem sido mais consistente que o Botafogo. O time treinado por Abel Ferreira é o vice-líder do Brasileirão, com 13 pontos. A equipe carioca registra apenas três pontos, fruto da única vitória no torneio, e, por isso, está no 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento. Tem, porém, dois jogos a menos porque estava disputando a fase prévia da Libertadores, da qual foi eliminado, o que acentuou a crise em General Severiano.

"Posso dizer que estamos todos juntos e que vamos matar por essa camisa", afirmou o técnico argentino Martín Anselmi, que tem futuro incerto no cargo, embora esteja respaldado pela diretoria. A pressão ganhou mais força depois da derrota por 3 a 0 para o Flamengo que provocou uma longa reunião no vestiário com atletas, comissão técnica e diretoria.

Contra o Flamengo, Anselmi foi xingado de burro por parte da torcida, ainda mais revoltada com a crise fora de campo, com a necessidade de empréstimo para o pagamento do transfer ban e dívidas referentes ao direito de imagem. Existe, no clube, o entendimento de que os problemas internos têm afetado o desempenho dos atletas.

O desempenho ruim do Palmeiras em São Januário, onde sofreu a primeira derrota na competição, para o Vasco, fez Abel Ferreira alterar a equipe contra o Mirassol. O argentino Giay e o jovem Arthur ganharam a titularidade na lateral-direita e esquerda, respectivamente. É possível que novas mudanças sejam feitas, mas neste caso com o objetivo de dar descanso a atletas mais desgastados.

"Por mais que estejamos em uma sequência muito grande de jogos, nós temos um elenco recheado e bom e temos de manter o nível sempre alto. É pegar os três pontos de ontem e dar, com ainda mais confiança, sequência na quarta-feira", disse o volante reserva Lucas Evangelista.

O zagueiro Murilo e o atacante Vitor Roque avançaram na recuperação de suas lesões e treinaram com o elenco nesta semana. Ainda devem, contudo, levar mais um tempo para retornar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Maurício e Allan; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO - Raul; Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Newton, Medina e Danilo; Barrera, Montoro e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).