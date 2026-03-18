Vasco e Fluminense fazem clássico no Maracanã muito aguardado pelas torcidas

O clássico carioca entre Vasco e Fluminense acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e está sendo aguardado com muita expectativa pelos torcedores. Enquanto os vascaínos vivem novo astral sob o comando de Renato Gaúcho, os tricolores estão na briga direta pela liderança.

O Vasco tenta se afastar da parte de baixo da tabela e aparece na 15ª colocação, com cinco pontos, dois à frente do Botafogo, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Apesar da campanha irregular, o início de trabalho de Renato Gaúcho é promissor: o treinador estreou com vitória sobre o Palmeiras (2 a 1) e, na sequência, arrancou um empate movimentado por 3 a 3 diante do Cruzeiro, no Mineirão.

Por outro lado, o Fluminense chega embalado após vencer Remo (2 a 1) e Athletico-PR e ocupa a terceira colocação, com 13 pontos, três atrás do líder São Paulo. O bom momento recente elevou a confiança da equipe, que busca mais um resultado positivo para seguir firme na briga pelas primeiras posições.

O clássico marca o reencontro de Renato Gaúcho com o Fluminense. O técnico comandou o tricolor na disputa da Copa do Mundo de Clubes do ano passado. Apesar da boa participação no torneio, deixou o cargo após uma sequência de resultados aquém das expectativas na retomada do calendário nacional.

O retrospecto recente entre os rivais também serve como bons ingredientes de emoções. No último encontro, válido pelas semifinais do Carioca, o Fluminense levou a melhor no placar agregado após vitória por 1 a 0 no primeiro jogo e empate por 1 a 1 na volta.

Renato Gaúcho conta com o retorno do volante Thiago Mendes, um dos destaques do Vasco no ano. O jogador está de volta após cumprir suspensão e deve entrar no lugar de Barros, que foi expulso diante do Cruzeiro, curiosamente, após marcar dois gols. O zagueiro Carlos Cuesta e o volante Jair, ambos no departamento médico, são desfalques.

O treinador comentou sobre o início de seu trabalho, destacando que a equipe segue trabalhando de forma intensa para subir na tabela. Ele também pediu o apoio da torcida de olho nos próximos compromissos da equipe na temporada.

"Estamos no caminho certo, mas não vai ser da noite para o dia que vamos para a parte de cima da tabela. Tenho certeza que com a ajuda do nosso torcedor, de pouquinho em pouquinho, a gente vai buscar uma posição melhor.", disse Renato.

O lateral-esquerdo Renê pode ser novidade no Fluminense. Após ser preservado no triunfo sobre o Athletico-PR, ele vive a expectativa de aparecer no lugar de Guilherme Arana, autor de um dos gols sobre o Athletico.

O técnico Luís Zubeldía deve manter a base utilizada nas últimas partidas, aproveitando o bom momento que o time atravessa. O argentino projetou o clássico, agora comandado por Renato Gaúcho.

"Todos passamos pelo processo de chegar em clube novo. Precisamos focar no que podemos fazer, pois no futebol, você precisa estar sempre acima do adversário. Não sei o nível do Vasco, mas com certeza será difícil, ainda mais com um bom treinador como Renato Gaúcho. Temos que nos preparar bem.", explicou.

O volante Facundo Bernal se recupera de uma lesão parcial do cruzado posterior do joelho direito e não está à disposição da comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, David e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, John Kennedy e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).