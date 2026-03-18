Cruzeiro busca reabilitação diante do Athletico com interino e sem cinco titulares

Sem técnico, após a demissão de Tite, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos, e com cinco titulares ausentes, o Cruzeiro enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada, pela sétima rodada do Brasileirão.

Mesmo campeão mineiro da temporada, o time vive momento turbulento e ainda não venceu no Brasileirão. O jejum de vitória causou a saída de Tite após o empate por 3 a 3 com o Vasco no Mineirão. Wesley Carvalho vai ser o técnico interino, enquanto a diretoria ultima os detalhes para confirmar a contratação do português Artur Jorge, que ainda dirige o Al Rayyan, do Catar.

A missão do interino é complicada porque as baixas são de peso: o goleiro Cássio, o volante Lucas Romero, os meias Matheus Pereira e Gérson, além do artilheiro Kaio Jorge. Todos estão machucados. A baixa de última hora foi Gérson, que sentiu um desgaste muscular e não viajou com a delegação para o Paraná.

Em princípio, Matheus Cunha entra no gol, Matheus Henrique, Christian e Japa no meio-campo e a vaga no ataque está sendo disputado por Wanderson e Arroyo.

O Athletico-PR também tenta se recuperar porque aparece na 10ª colocação, com sete pontos, mas também busca reação após três partidas sem vitória. Na rodada passada, perdeu por 3 a 2 Fluminense por 3 a 2, no Maracanã, e tenta aproveitar o fator casa para voltar a pontuar.

O técnico Odair Hellmann pode surpreender e escalar o meia João Cruz, promessa da base, para o lugar de Bruno Zapelli, punido com um cartão vermelho no Rio. Caso o comandante opte por um time mais conservador, o volante Jadson surge como alternativa.

Hellmann deve mandar a campo um time parecido com o que entrou em campo na última rodada, realizando poucos ajustes e apostando na manutenção das principais peças do elenco. O treinador comentou sobre a preparação para este jogo. "Apesar da derrota o Rio, nós mostramos que temos capacidade. Precisamos olhar para os nossos erros, analisar o que precisamos melhorar e acreditar na mudança de postura apresentada, pois estamos produzindo mais dentro de campo.", disse Odair.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X CRUZEIRO

ATHLETICO - Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Portilla, Luiz Gustavo e João Cruz (Jadson); Mendoza, Kevin Viveros e Julimar. Técnico: Odair Hellmann.

CRUZEIRO - Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Japa; Wanderson (Arroyo) e Chico da Costa. Técnico: Wesley Carvalho (Interino).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).