Copa do Brasil tem quatro jogos com a presença de cinco times da Série B do Brasileiro

A Quarta Fase da Copa do Brasil continua nesta quarta-feira, com quatro partidas decisivas, ainda por eliminatória simples. O destaque fica para a presença predominante de clubes que integram a Série B do Brasileiro. Dos oito times em campo, cinco pertencem à segunda divisão do futebol nacional, inclusive dois paulistas - Ponte Preta e Novorizontino.

Nesta fase, os valores impactam diretamente os cofres dos clubes. Apenas pela participação, as equipes do Grupo II (Série B) recebem R$ 1,68 milhão, enquanto os times do Grupo III, formados por clubes da Série C, Série D e classificados pelos estaduais, garantem R$ 1,07 milhão. Quem avançar aumenta a receita com mais R$ 2 milhões.

A Quinta Fase vai marcar a entrada dos 20 times da Série A do Brasileiro ao lado dos 12 classificados da Quarta Fase. Os 32 times serão divididos em 16 confrontos de ida e volta, com sorteio baseado no ranking da CBF.

A programação começa às 19h, quando o Vila Nova-GO recebe o Confiança no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO). O time goiano chega ao confronto após eliminar Velo Clube-SP e Operário-MS, ambos em disputas por pênaltis. Já o Confiança avançou na fase anterior ao superar o Tombense-MG.

Outro confronto aguardado acontece às 20h, também na capital goiana, no Estádio Antônio Accioly, entre Atlético-GO e Ponte Preta. O duelo marca o primeiro de três encontros entre eles nesta temporada, já que os clubes também irão se enfrentar duas vezes pela Série B.

O Atlético-GO garantiu vaga na atual fase após eliminar Primavera-MT e Porto Velho-RO. A Ponte Preta, por sua vez, como campeã da Série C de 2026, entrou diretamente na terceira fase e avançou ao superar o Guarany de Bagé.

Mais tarde, a partir das 21h, o CRB, que passou por Porto-BA e Sousa-PB, volta ao Rei Pelé para encarar o Figueirense, algoz de Azuriz-PR e Amazonas.

Fechando a rodada desta quarta-feira, Jacuipense e Novorizontino se enfrentam às 21h30, no estádio Pituaçu, em Salvador. O time paulista avançou na competição após eliminar Nacional-AM e Mixto-MT. Já a equipe baiana garantiu presença nesta fase ao superar Ceilândia-DF e Santa Catarina.

A 4ª Fase segue nesta quinta-feira, com mais três jogos. A partir das 19h30, Maringá-PR e Goiás se enfrentam no Willie Davids, simultaneamente a Juventude-RS e Águia-PA, no Alfredo Jaconi. Mais tarde, às 20h, Volta Redonda-RJ e Barra-SC definem o último classificado no Raulino de Oliveira.