Bahia defende invencibilidade para se manter no G-4 diante do preocupado Red Bull Bragantino

De olho na parte de cima da tabela e embalado pela boa fase, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 7ª rodada do Brasileirão. Invicto na competição, o tricolor baiano tenta manter o ritmo para seguir colado nos líderes, enquanto o Red Bull Bragantino busca reação após sequência negativa.

A equipe comandada por Rogério Ceni chega confiante após vitória consistente por 1 a 0 sobre o Internacional no Beira-Rio. O resultado colocou o Bahia na quarta colocação, com 11 pontos, atrás apenas de São Paulo, Palmeiras e Fluminense.

A tendência é de manutenção da base titular que venceu na última rodada, até porque Ceni ainda não conta com o meia Everton Ribeiro, em recuperação de lesão. Além dele, seguem fora Kanu, Ruan Pablo, David Duarte e Gilberto. No meio de campo, a principal dúvida gira em torno da disputa entre Rodrigo Nestor e Michel Araújo, com o primeiro despontando como favorito.

Em meio à boa fase, Ceni destacou a importância de manter o nível de concentração da equipe: "A gente sabe que o campeonato é longo e muito equilibrado. Estar invicto nesse momento é importante, mas o que mais vale é a consistência. Precisamos repetir o nível de atuação, principalmente dentro de casa, onde temos que nos impor."

Do outro lado, o Red Bull Bragantino vive momento oposto. A equipe paulista acumula quatro tropeços consecutivos e caiu para a nona posição, com oito pontos, ligando o sinal de alerta para a sequência da competição.

O técnico Vagner Mancini terá que lidar com desfalques importantes. Suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, Juninho Capixaba e Lucas Barbosa estão fora. Cauê deve assumir a lateral-esquerda, enquanto Rodriguinho e Vinicinho disputam uma vaga no meio de campo. O departamento médico também segue cheio, com ausências de Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício e Sant'Anna.

Mesmo diante das dificuldades, Mancini aposta na capacidade de reação do elenco: "É um momento que exige maturidade. Sabemos que os resultados não vieram, mas o desempenho em alguns jogos foi melhor do que o placar mostrou. Precisamos ajustar detalhes e competir mais, porque enfrentar o Bahia lá nunca é simples."

FICHA TÉCNICA

BAHIA X RED BULL BRAGANTINO

BAHIA - Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Cristian Oliveira e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Gustavinho e Rodriguinho; Herrera, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).