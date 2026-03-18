São Paulo pega Atlético para manter 1º lugar e melhor início de Brasileirão dos pontos corridos

Nem mesmo quando foi tricampeão consecutivo entre 2006 e 2008 o São Paulo teve um começo de Campeonato Brasileiro tão bom quanto na edição atual. Líder com 16 pontos, o time visita o Atlético-MG, na Arena MRV, pela sétima rodada, nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília).

São cinco vitórias e um empate até aqui. O desempenho, o melhor do time na era dos pontos corridos, se manteve após a troca no comando técnico, com a chegada de Roger Machado. O recorde até então era a de 2011, quando também venceu cinco jogos, mas perdeu o sexto.

Para manter a boa sequência, Roger não terá o lateral-direito Lucas Ramon. O jogador jogou por 90 minutos nas seis das últimas sete partidas do time e sequer foi relacionado por causa do desgaste.

Lucas Moura é outro que deve ser preservado, ainda que vá a Belo Horizonte com a delegação tricolor. O camisa 7 costuma ser poupado de jogos em gramados sintéticos, como é o caso da Arena MRV.

No estádio, o São Paulo nunca derrotou o Atlético-MG. Foram dois jogos no estádio, com uma vitória dos mineiros e um empate. É nisso que o Atlético-MG se apega, diante de um desempenho ruim nas últimas partidas.

Depois de perder a final do Campeonato Mineiro, o time venceu o Internacional por 1 a 0 e perdeu para o Vitória, por 2 a 0. A vitória sobre os gaúchos foi a única no Brasileirão até aqui. A equipe soma cinco pontos e beira a zona de rebaixamento, na 16ª posição.

O zagueiro Ruan Tressoldi, ex-São Paulo, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dudu e Hulk, que começaram no banco na última rodada, devem voltar ao time titular.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Román, Júnior Alonso e Renan Lodi; Victor Hugo, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Cuello, Dudu e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

SÃO PAULO - Rafael; Mayk, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, MArcos Antônio, Bobadilla e Cauly; Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

HORÁRIO - 20h (de Brasília).

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).