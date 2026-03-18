Neymar inicia contra o Inter série de jogos para mudar ideia de Ancelotti e se garantir na Copa

Neymar tinha enorme esperança de estar na lista dos convocados de segunda-feira para enfrentar França e Croácia em amistosos no fim do mês. Mais uma vez, contudo, foi preterido por Carlo Ancelotti por não estar 100% fisicamente e revelou chateação. Nesta quarta-feira, o Santos recebe o lanterna Internacional, às 21h30, pelo Brasileirão, e o 'mordido' astro inicia sua caminhada para mudar a ideia do treinador italiano e se garantir na Copa do Mundo do meio do ano.

Aos 34 anos, Neymar jamais escondeu que estar nos gramados dos Estados Unidos, México e Canadá para última tentativa de ganhar uma Copa do Mundo é seu principal sonho. As lesões atrapalharam, porém, e ele tem verdadeira maratona, que pode chegar a 16 jogos, para mostrar evolução física que convença Ancelotti a incluí-lo na lista final dia 18 de maio.

Ancelotti conta com jogadores que possam aguentar os 90 minutos em todas as partidas da Copa do Mundo - há enorme expectativa da comissão técnica de o Brasil ir longe na disputa. O fato de Neymar vir atuando jogo sim, jogo não, sendo preservado contra desgastes físico e muscular, deixa o italiano ressabiado sobre seu aproveitamento com excelência na Copa.

Para Neymar, agora, não basta ajudar o Santos nas partidas da Vila Belmiro, como fez no triunfo sobre o Vasco, com dois gols - deixou à desejar contra o Corinthians. É necessário que o camisa 10 emplaque sequência de (bons) jogos, com ritmo e intensidade, pela convocação sonhada.

A má fase do Internacional é um bom indicativo de brilho de Neymar. O Vasco também vivia momento delicado quando o astro decidiu. Afundar o adversário se faz necessário para o Santos também ter paz, sobretudo o técnico Juan Pablo Vojvoda, se segurando no cargo muito pela multa rescisória do que o apresentado em campo.

Entre ex-jogadores, a presença de Neymar na Copa é quase unanimidade. Companheiros de clube e mesmo da seleção sempre clamam por sua presença para 'intimidar' oponentes e aumentar o poderio ofensivo verde e amarelo. O fôlego a ser apresentado nos próximos jogos definirá o futuro do camisa 10, que garante lutar até o fim para encantar Ancelotti.

De volta após cumprir suspensão e, mesmo fora do banco, ter de encarar gritos de "burro" no clássico, Vojvoda terá de mexer na escalação do Santos pelas perdas de Luan Peres, expulso, e Vinícius Lira, fora da temporada após grave lesão no joelho. Lucas Veríssimo deve fazer sua estreia na defesa, ao lado de Zé Ivaldo e Adonis Frías caso o argentino mantenha o esquema 3-5-2. O questionável Escobar pode aparecer como ala pela esquerda, com Rony disputando vaga com Igor Vinícius na direita.

"Vinha jogando e estou preparado", garante Veríssimo, sem se importar com o esquema. "Joguei em linha de quadro, de cinco, como lateral, inclusive aqui no Santos, fiz bastante funções. Independentemente do que o professor escolher, você tem de se adaptar e me adapto fácil", garantiu. "O importante é ajudar o Santos. Colocar na cabeça que tem de ajudar o Santos, pois o Santos merece estar lá em cima (da tabela de classificação)."

Com campanha decepcionante desde a temporada passada, na qual escapou da queda somente na rodada derradeira, o Inter leva seu desespero à Vila Belmiro. São apenas dois pontos somados em seis rodadas, com um gigante empate na casa do Flamengo e um frustrante contra o Remo, candidato à queda. Do mais, quatro derrotas.

O técnico Paulo Pezzolano ainda tem respaldo da diretoria, mas sabe que não dá para ficar adiando a primeira vitória no Brasileirão sob risco de passar pela mesma pressão de 2025. A torcida já está irritada com as apresentações ruins e pressiona os jogadores e o comandante.

O uruguaio não tem desfalques, mas deve dar atenção especial à defesa, bastante vazada neste Brasileirão, com oito gols sofridos e pode lançar mais um defensor para ajudar a proteger o setor.

Após o 1 a 0 para o Bahia no Beira-Rio, o experiente zagueiro Mercado cobrou o elenco. "Estamos jogando muito mal e precisamos melhorar. Mesmo se jogarmos mal, temos de voltar a vencer", disparou. "É hora de baixarmos a cabeça e tentar uma recuperação. Todos precisam fazer uma autocrítica e saber o que precisa melhorar."

FICHA TÉCNICA

SANTOS X INTERNACIONAL

SANTOS - Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Adonis Frías e Lucas Veríssimo; Igor Vinícius (Rony), Gustavo Henrique, Christian Oliva, Barreal e Escobar; Neymar e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Victor Gabriel, Mercado e Bernabei; Ronaldo, Aguirre, Alan Patrick, Carbonero e Vitinho (Félix Torres); Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.