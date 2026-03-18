Shai Gilgeous-Alexander faz 40 pontos e Thunder é 1ª equipe a carimbar vaga nos playoffs da NBA

Atual campeão da NBA, o Oklahoma City Thunder é a primeira equipe a confirmar presença nos playoffs da NBA. O objetivo foi cumprido na noite desta terça-feira com a vitória, fora de casa, sobre o Orlando Magic, por 113 a 108, eM mais uma noite de gala de Shai Gilgeous-Alexander. Ele anotou 40 pontos e ajudou a franquia a emplacar o 10ª triunfo consecutivo no torneio.

Com o resultado, a equipe de Oklahoma garantiu a sua terceira participação consecutiva nos playoffs. A equipe lidera a Conferência Oeste com 54 vitórias e 15 derrotas.

O time visitante teve ainda mais um motivo para comemorar. Gilgeous-Alexander estendeu seu recorde com seu 129º jogo com 20 pontos ou mais, acertando 14 de 27 arremessos de quadra e 9 de 11 lances livres. Ele converteu 3 de 5 arremessos de três pontos. O último deu ao Thunder uma vantagem de 102 a 96 restando pouco mais de três minutos para o fim da partida, que foi realizada no Kia Center

Pelo lado do Orlando Magic, Paolo Banchero foi quem mais pontuou. Ele registrou 32 pontos, pegou dez rebotes e deu cinco assistências para seus companheiros. Esta, no entanto, foi a segunda derrota consecutiva da franquia após uma sequência de sete vitórias.

Em uma rodada que contou com um total de oito duelos, o Charlotte Hornets superou o Miami Heat por 136 a 106 em um confronto direto pelo lado Leste em busca de um lugar nos playoffs da NBA. LaMelo Ball terminou o jogo como o cestinha do embate ao assinalar 30 pontos e ainda dar 13 assistências.

Com 18 pontos marcados em apenas 22 minutos, Victor Wembanyama foi fundamental na vitória do San Antonio Spurs sobre o Sacramento Kings, pelo placar de 132 a 104, em outra partida realizada nesta rodada da NBA. O resultado positivo mantém a franquia na segunda posição do Oeste enquanto seu adversário figura na lanterna.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DA RODADA DESTA TERÇA-FEIRA:

Charlotte Hornets 136 x 106 Miami Heat

Orlando Magic 108 x 113 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 117 x 130 Detroit Pistons

New York Knicks 136 x 110 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 116 x 123 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 116 x 104 Phoenix Suns

Denver Nuggets 124 x 96 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 104 x 132 San Antonio Spurs

ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA QUARTA-FEIRA NBA

Boston Celtics x Golden State Warriors

Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Los Angeles Lakers