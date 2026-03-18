'Pô, Ancelotti. E eu?': Neymar reage à não convocação e explica ida à Kings League

O atacante Neymar usou o lançamento de uma série inédita em seu canal no YouTube para dividir com os fãs um momento delicado da carreira: a ausência na mais recente convocação da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo. No episódio intitulado "48 horas sem filtro", divulgado nesta quarta-feira, 18, o camisa 10 aparece reagindo em tempo real à lista divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti.

Ao descobrir que não estava entre os chamados, Neymar não escondeu a frustração, mas tentou manter o foco na sequência da temporada: "Pô, Ancelotti, e eu? Saiu a convocação agora da seleção. Não fomos convocados. Fico triste, óbvio. Mas é isso, foi o que eu falei ontem (após o clássico), estando lá ou não, eu vou torcer pela seleção, né? E tá tudo certo, agora é seguir trabalhando, seguir melhorando em tudo, para que, se tiver uma oportunidade, estar preparado", disse.

O episódio mostra o jogador nas dependências do Santos, fazendo um trabalho de recuperação, em meio à expectativa pela lista, e também destaca sua rotina recente após retornar ao clube. A produção acompanha momentos pessoais, treinos e reflexões do atleta em uma fase marcada por tentativas de retomada após lesões.

Mesmo abatido inicialmente, Neymar reforçou que pretende virar a página rapidamente e seguir em busca de uma nova chance com a camisa amarela.

"Eu fiquei chateado, né? Fiquei triste. Mas é o que eu falo, fico triste agora, mas pra mim a página é virada. Tamo aí! Já tem que deixar de estar triste. Preciso trabalhar, treinar, jogar, para que, se pintar a oportunidade de estar na Copa do Mundo, eu esteja preparado", disse.

Além do desabafo sobre a seleção, o atacante comentou sobre sua presença frequente na Kings League, explicando que enxerga o ambiente como uma forma de lazer e conexão com o futebol fora das quatro linhas.

"Agora a gente vai lá na Kings League. Vamos lá ver o jogo da Fúria, depois a gente volta pra casa. Eu gosto de ver a Kings League, né? Eu gosto de estar ali no ambiente de futebol, dos meninos. Eu acho que é a mesma coisa, o mesmo programa de um cara que vai ao cinema ou vai ao teatro. Eu vou aqui e desligo, então não vejo problema nenhum", ponderou.

A série, gravada ao longo de dois dias, mostrou os bastidores da vida do jogador dentro e fora de campo. Ao longo do episódio, Neymar abordou não apenas a busca por um lugar na seleção, mas também aspectos pessoais, como a convivência com a família e o processo de reconstrução na carreira.