Endrick se vê mais perto da Copa e avalia boa fase no Lyon: 'Busco meu lugar toda semana'

Em ótima fase no Lyon, clube no qual voltou aos holofotes após não conseguir espaço no Real Madrid, o atacante Endrick está próximo de realizar o sonho de disputar uma Copa do Mundo, ainda aos 19 anos. O nome do jovem atacante está entre os convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, no Estados Unidos, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente.

A escolha de ir ao clube francês, emprestado pelo Real, para ter mais destaque se mostrou acertada. De qualquer forma, o jogador entende que poderia ter a convocação considerada por Ancelotti, com quem trabalhou nos tempos do clube merengue, mesmo se tivesse permanecido em Madri.

"Eu sei que ia seguir trabalhando todos os dias para poder jogar, como sempre fiz, no Palmeiras, no Real Madrid e aqui. A gente nunca sabe quando vai jogar. Aqui também tenho que buscar um lugar no time toda semana", afirma ao Estadão.

Nos amistosos em território americano, onde será disputado Mundial em conjunto com México e Canadá, Endrick espera tirar qualquer dúvida a respeito de sua regularidade e maturidade para representar a camisa mais vencedora da história do futebol.

"Tem que ajudar. É uma oportunidade de treinar com o grupo, com vários jogadores que vinham sendo chamados, e de voltar a trabalhar com o mister, agora, com um outro grupo. De entender o que ele quer, como quer preparar a equipe. É um outro tipo de campeonato, curto, que não dá chance para erros", diz.

A lista divulgada por Ancelotti na última segunda-feira, 16, foi a última antes da convocação final para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 18 de maio. Antes disso, no dia 11, o treinador italiano envia à Fifa larga relação com 55 nomes convocáveis.