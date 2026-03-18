WNBA chega a acordo inédito e pagará pela 1ª vez na história salários acima de US$ 1 milhão

Após disputa trabalhista, a WNBA, liga profissional de basquete feminino dos Estados Unidos, e a Associação Nacional de Jogadoras de Basquete Feminino (WNBPA) concluíram um acerto verbal para os novos termos que moldarão o novo acordo coletivo de trabalho. A decisão aconteceu na madrugada de quarta-feira, há 51 dias antes do começo da temporada, a 30ª da liga. A expectativa é que o novo acordo ofereça os primeiros salários de US$ 1 milhão da liga e vincule o sistema salarial ao crescimento da receita.

A comissária da WNBA, Cathy Engelbert, em declaração a repórteres antes da 3 horas da manhã, no horário local do leste dos Estados Unidos, disse ver essa decisão como um avanço. "O progresso alcançado nessas discussões representa um passo transformador para as jogadoras e para a liga", além de enxergar como uma evolução na categoria, "e reforça um compromisso compartilhado com o crescimento contínuo do esporte", disse a comissária.

Com entusiasmo, Engelbert mostra orgulho da decisão e vê expectativa na temporada. "Tem sido um processo, mas estamos muito orgulhosos de liderar o esporte feminino, e essas jogadoras são incríveis, e teremos uma 30ª temporada fantástica começando em maio", concluiu.

Em conjunto com a comissária, a diretora executiva da WNBPA, Terri Carmichael Jackson, e mais quatro membros do comitê executivo da WNBPA a presidente Nneka Ogwumike, as vice-presidentes Breanna Stewart e Alysha Clark e a tesoureira Brianna Turner comunicaram a notícia aos repórteres presentes no saguão do hotel The Langham, em Manhattan, mesmo local onde iniciaram as mais de 100 horas de negociação na semana anterior.

"Acho que isso pode ser resumido em duas palavras: empoderamento das jogadoras, se reunindo, defendendo seus interesses e sendo lembradas da voz coletiva, do que significa pertencer a um sindicato e do poder deste sindicato", disse Jackson. "Elas nunca se esqueceram disso e, como sempre fazem, levaram a situação a um novo patamar."

Para oficializar, um memorando de entendimento ainda precisa ser finalizado, e o acordo aguarda aprovação pelas jogadoras e pelo conselho de governadores da WNBA.

Engelbert ainda afirmou que a duração das negociações não teve efeito sobre o calendário de 2026, com o draft marcado para 13 de abril, o início dos treinos previsto para 19 de abril, seguido pelos jogos da pré-temporada a partir de 25 de abril e temporada regular iniciando em 8 de maio.

Maiores detalhes do restante da pré-temporada ainda não foram divulgados. A liga ainda precisa realizar um draft de expansão com duas equipes e realizar a abertura do Free Agency, mercado de agentes livres para mais de 100 jogadores após a ratificação do acordo.

Este se tornará o sexto acordo coletivo de trabalho na história da liga, seguindo os acordos de 1999, 2003, 2008, 2014 e 2020, visando acompanhar o crescimento e a popularidade da liga, atingindo números históricos de audiência e publico nos últimos anos.

"Pela primeira vez, os salários estão atrelados a uma parcela realmente significativa da receita da liga, impulsionando um crescimento exponencial do teto salarial, aumentando a remuneração média para mais de meio milhão de dólares e elevando o padrão em instalações, equipe e suporte", disse Nneka Ogwumike. Pela primeira vez, disse ela aos repórteres, as jogadoras entrarão na liga "sem sentir falta de nada".