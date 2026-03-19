Em nova rota rumo ao caminho do ouro

Neste início de temporada, o Flamengo navegou por águas muito traiçoeiras. Em apenas três meses, a tripulação rubro-negra viu o Timão assumir o controle, seu capitão Filipe Luís ser afogado no mar e teve que lidar com uma invasão de piratas argentinos do Lanús em seu próprio convés. Agora, sob a liderança de um novo timoneiro, Leonardo Jardim, o Mengão vai com tudo para retomar as rédeas da navegação diante do Remo, em confronto tão raro quanto avistar uma estrela cadente oceano. A partida acontece hoje, às 20h, no Maracanã.

Como um fenômeno raro de se ver, lá se vão 48 anos desde o último encontro entre as duas equipes pelo Brasileirão. Em abril de 1978, o Fla venceu o time paraense por 1 a 0. Valdo, que substituiu o lesionado Adílio, marcou o gol solitário. O resultado quebrou um tabu de quatro anos do Rubro-Negro sem vencer o Remo pelo Brasileiro.

De lá para cá, tudo mudou para o Flamengo, que hoje conta com uma galeria abarrotada de troféus, jogadores lendários e um time super estrelado. E é com todas as estrelas à disposição que o navegador português Leonardo Jardim pretende corrigir a rota contra o Remo. O treinador contará com os retornos de De la Cruz e, principalmente, de Arrascaeta, que deve começar entre os titulares.

Ainda tentando se recuperar das turbulências do caminho neste primeiro trimestre, resta à Nação apenas torcer para que o caminho indicado pelo novo capitão lusitano devolva o Rubro-Negro às terras douradas no fim do ano.