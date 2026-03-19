Nem o ex salvou

O pesadelo preto e branco continua vivo. Ontem à noite, o Botafogo foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão. Mesmo com grande atuação do volante Danilo, ex-Palmeiras, que marcou o único gol da Estrela Solitária, o Fogão não superou a pressão do Porco. Allan e Arias completaram.

O técnico Martin Anselmi decidiu abrir mão do esquema com três zagueiros, que não vinha dando certo até aqui, e optou por uma dupla de ataque formada por Júnior Santos e Matheus Martins. Mas nem mesmo a mudança tática surtiu efeito. O Fogão viu o Porco se engraçar na partida até marcar com Allan, aos 8 minutos. Em jogada de velocidade, Medina parou Arias com um carrinho na cara do gol e levou o cartão vermelho aos 43.

Com dificuldades na marcação, o 1 a 0 parecia ser um desvantagem muito maior diante da forte pressão Alviverde. No início da segunda etapa, em uma recuperação de bola de Andreas Pereira, Arias avançou livre pela ponta e finalizou para o gol. Seu primeiro com a camisa do Palmeiras. Mas o Botafogo reagiu rápido e diminuiu com Danilo, fazendo valer a implacável 'Lei do Ex'. O jogo teve contornos dramáticos no final, mas o placar se manteve. Após o apito final, Correa e Marlon Freitas bateram de frente na beira do campo, e o volante chegou a chamar o atacante de "otário".