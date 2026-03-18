Messi balança as redes pelo Inter Miami e alcança marca de 900 gols na carreira

Lionel Messi atingiu mais um feito histórico na noite desta quarta-feira, em Fort Lauderdale. O craque argentino balançou as redes no duelo entre Inter Miami e Nashville SC, pela Copa dos Campeões da Concacaf, e chegou na marca de 900 gols oficiais na carreira.

Logo aos sete minutos de jogo, Messi recebeu do lateral Sergio Reguilón, limpou a defesa e bateu cruzado para abrir o placar no Chase Stadium.

Este foi o quarto tento do meia de 38 anos no início da temporada do futebol estadunidense. Nos jogos anteriores, ele marcou duas vezes na vitória por 4 a 2 sobre o Orlando City e uma no triunfo diante do DC United, ambos pela liga dos Estados Unidos.

O Barcelona é o clube em que Lionel Messi mais balançou as redes na carreira, com 672 gols em 778 jogos. Na sequência, aparece a seleção argentina, onde o jogador possui 115 tentos em 196 partidas disputadas.

Pelo Inter Miami, Messi já soma 81 gols em 94 jogos, além de três títulos conquistados. O PSG fecha a lista, com 32 bolas na rede em 75 partidas.