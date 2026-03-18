Abel comemora primeiro gol de Arias pelo Palmeiras após oito jogos: 'Temos de ter paciência'

O Palmeiras superou o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Allianz Parque, e conquistou sua quinta vitória no Brasileirão. Após o jogo, Abel Ferreira, técnico da equipe paulista, celebrou o gol marcado pelo colombiano Jhon Arias.

"Hoje, temos pouca paciência e queremos tudo para ontem. Se os jogadores estão aqui é porque eles são bons, só que às vezes uns se adaptam mais rápidos. Fico feliz (com o gol do Arias), também dá confiança a ele, a torcida fica mais em paz", disse o treinador.

"O jogador não desaprendeu. Está no momento de adaptação ao clube, aos métodos, a uma cidade diferente. Estou muito contente, desde o momento que a presidente (Leila Pereira) o contratou, eu fiquei muito mais sossegado e comecei a dormir melhor ainda", completou.

O Palmeiras volta a campo neste sábado, 21, às 21h (de Brasília), quando visita o São Paulo no Morumbis. O clássico é válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.