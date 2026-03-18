Lucas Moura é levado de ambulância ao hospital e deve ser baixa para São Paulo x Palmeiras

Lucas Moura deve ser baixa no São Paulo para o clássico com o Palmeiras pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado, no MorumBis. O jogador deixou o campo da Arena MRV, nesta quarta-feira, diretamente para o hospital.

O motivo foi um choque com Cuello, do Atlético-MG. O atleticano caiu junto do são-paulino e atingiu a região das costelas do adversário com o joelho. Lucas, que havia entrado aos 15 do segundo tempo, tinha apenas 12 minutos em campo.

O jogador havia iniciado no banco por causa do gramado sintético da Arena MRV. Ele entrou junto de Luciano, também preservado, mas por estar pendurado com dois amarelos.

O substituto de Lucas Moura nesta quarta-feira, na escalação inicial, foi Cauly, que entrou no meio de campo junto de Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho. Quando saiu, Tapia entrou no lugar do camisa 7.

O técnico Roger Machado pode trabalhar com diferentes alternativas para o jogo de sábado. Uma delas é a simples entrada de Cauly, como fez nesta quarta-feira. Também é possível jogar com o trio Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho no meio, junto de Luciano, Calleri e Tapia ou Ferreirinha no ataque.

O Choque-Rei ocorre às 21h (de Brasília) no sábado, no MorumBis. Com a derrota para o Atlético-MG, o São Paulo perdeu a liderança do Brasileirão.