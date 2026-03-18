Roger Machado fala sobre principais erros do São Paulo antes de clássico: 'Uma questão pontual'

O São Paulo visitou o Atlético-MG nesta quarta-feira, 18, na Arena MRV, e foi superado pelo placar de 1 a 0. Depois da partida válida pela sétima rodada do Brasileirão, Roger Machado, treinador da equipe paulista, relatou os principais fatores que impediram o triunfo do Tricolor.

"Eu apontaria como tomadas de decisão que poderiam ser mais assertivas. Uma escolha de um jogador melhor posicionado, um passe com maior precisão, um arremate mais bem colocado, isso muitas vezes depende do dia", explicou Roger.

"Hoje eu acho que a gente abusou excessivamente dos cruzamentos de quina, que não nos deu condição de acessar a bola dentro da área e proporcionou transição do adversário. Isso eu acho que a gente precisa olhar com calma para evoluir, mas foi uma questão pontual", finalizou.

Depois do revés em Belo Horizonte, o São Paulo retorna aos gramados no próximo sábado, 21. Às 21h (de Brasília), o clube da capital recebe o rival Palmeiras, em clássico que acontece no MorumBis e é válido pela oitava rodada da liga nacional.