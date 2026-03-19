Atlético-GO e CRB avançam à 5ª Fase da Copa do Brasil ao lado de Confiança e Jacuipense

Dos cinco clubes que vão disputar a Série B do Brasileirão e que estiveram em campo, nesta quarta-feira, pela Quarta Fase da Copa do Brasil, apenas dois carimbaram suas vagas na Quinta Fase: Atlético-GO e CRB. Ficaram de fora, o Vila Nova-GO, Ponte Preta e Novorizontino.

Nove clubes já estão na próxima fase, restando, portanto, apenas mais três vagas para definir a nova etapa, que vai ter também a presença dos 20 times da Série A do Brasileirão. Na terça-feira cinco times já tinham garantido suas vagas: Fortaleza, Ceará, Athletic-MG, Paysandu e Operário-PR. A classificação valeu uma premiação de R$ 2 milhões.

O Atlético-GO ganhou sua vaga ao bater por 1 a 0 a Ponte Preta, em Goiânia, com gol de Kevin Ramirez. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB fez 1 a 0 sobre o Figueirense, com gol de Douglas Baggio.

Também jogando em Goiânia, o Vila Nova-GO acabou eliminado pelo Confiança nos pênaltis - 5 a 3 - depois do empate sem gols no tempo normal. A eliminação do time goiano custou o cargo do técnico Umberto Louzer.

Outro jogo equilibrado aconteceu na Bahia, no empate por 0 a 0 entre Jacuipense-BA e Novorizontino. Na disputa de pênaltis, deu o time da casa: 5 a 4.

A Quarta Fase segue nesta quinta-feira, com mais três jogos. A partir das 19h30, Maringá-PR e Goiás se enfrentam no Willie Davids, simultaneamente a Juventude-RS e Águia-PA, no Alfredo Jaconi. Mais tarde, às 20h, Volta Redonda-RJ e Barra-SC definem o último classificado no Raulino de Oliveira.