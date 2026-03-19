Copa do Brasil: Goiás e Juventude tentam confirmar leve favoritismo no fechamento da 4ª fase

Três jogos encerram a quarta fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, com Goiás e Juventude tentando fazer valer o leve favoritismo, enquanto Volta Redonda e Barra protagonizam confronto equilibrado no Raulino de Oliveira.
O Juventude chega após campanha irregular até aqui. Apesar da goleada por 5 a 0 sobre o Guaporé, a equipe precisou dos pênaltis para eliminar a Tuna Luso na fase seguinte. O adversário também avançou com resultados consistentes, ao vencer o Independência-AC por 2 a 0 e superar o Madureira por 1 a 0.
O Goiás, outro que entra com vantagem teórica, também oscilou na largada. Passou pelo Gama nas penalidades e depois mostrou força ao vencer o Fluminense-PI por 3 a 0. Já o Maringá mantém bom desempenho ofensivo, com duas vitórias por 3 a 2, sobre Boavista e Uberlândia.
No Rio de Janeiro, Volta Redonda e Barra protagonizam o duelo mais equilibrado da rodada. O time Fluminense aposta no mando de campo após eliminar o Ivinhema por 4 a 2 e o América-RN nos pênaltis. O Barra, por sua vez, chega embalado depois de eliminar o América-MG, também nas penalidades.