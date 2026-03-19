Grêmio busca encostar no G-4 do Brasileirão e recebe o Vitória em duelo direto na Arena

Grêmio e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto que pode mexer diretamente na parte de cima da tabela.

Invicto há três jogos, o Grêmio tenta se aproximar do G-4. A equipe vem de empate por 1 a 1 com a Chapecoense e soma oito pontos, buscando transformar a sequência positiva em avanço na classificação.

Do outro lado, o Vitória aparece logo atrás, com sete, e chega embalado após vencer o Atlético-MG por 2 a 0. O objetivo do time baiano é manter a reação e se afastar da parte inferior da tabela.

"A gente sabe da dificuldade que é jogar em Porto Alegre, mas esse grupo já mostrou que pode competir em qualquer cenário", afirmou o técnico Jair Ventura.

Para a partida, o Grêmio terá o retorno do lateral-esquerdo Marlon, que ficou fora da última rodada por desgaste após quadro de virose. O atacante Braithwaite voltou a treinar normalmente após lesão no tendão de Aquiles, mas ainda não tem presença confirmada. Já Arthur e Gustavo Martins seguem fora, em recuperação.

No Vitória, a principal novidade é o atacante Diego Tarzia, relacionado pela primeira vez desde que foi contratado. Em contrapartida, Marinho e Mateus Silva são desfalques por lesão, assim como outros nomes que seguem no departamento médico. A tendência é que Erick assuma a vaga no setor ofensivo.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X VITÓRIA

GRÊMIO - Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).