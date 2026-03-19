Flamengo pega o Remo em busca da 3ª vitória seguida para encostar nos líderes do Brasileirão

O período de desconfiança já passou sobre a mudança de comando técnico e o Flamengo tem a chance de conquistar sua terceira vitória sob a batuta de Leonardo Jardim, substituto de Filipe Luís. Nesta quinta-feira, o campeão carioca enfrenta o Remo, a partir das 20 horas, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

É difícil achar um flamenguista que não dê o favoritismo ao time neste jogo. O Flamengo aparece nas primeiras posições, com 10 pontos, e quer encostar nos líderes. Ele entra em campo embalado após conquistar o Campeonato Carioca, nos pênaltis, sobre o Fluminense e engatar duas vitórias importantes no Brasileirão, superando o Cruzeiro (2 a 0) e Botafogo (3 a 0).

Além das vitórias, que devolveram a confiança, também não sofreu gols, um dos pontos falhos no início da temporada. Leonardo Jardim já avisou que não vai dividir o grupo em dois times, mas antecipou que vai manter o rodízio, de um ou dois jogadores por jogo. Desta forma ele não perde a força do entrosamento.

O meia Arrascaeta deve voltar, formando dupla com Lucas Paquetá na armação e tendo como marcadores os volantes Erick Pulgar e Jorginho. O mais provável é a saída de Carrascal.

O meia De la Cruz vive a expectativa de aparecer na lista de relacionados, depois de ser preservado contra o Botafogo por conta do gramado sintético do estádio Nilton Santos. O atacante Bruno Henrique, que negocia renovação de contrato, segue de fora com uma pubalgia, enquanto o volante Saúl Ñiguez se recupera de uma cirurgia no calcanhar.

Leonardo Jardim valorizou a boa fase da equipe sob o seu comando e comentou sobre o seu estilo de jogo, destacando o que planeja ver nos próximos compromissos da temporada.

"Eu não sou um treinador que admira a posse de bola estéril. Acredito que a posse tem um objetivo: criar espaço ou superioridade sobre o adversário. Quando o adversário pressiona menos, temos mais posse, e, quando pressionam mais, deixam espaços que vamos aproveitar. É importante associar um jogo coletivo para dar dificuldades ao adversário. Estamos trabalhando ideias ofensivas de roubar a bola e sempre procurar o passe à frente, mais passes entrelinhas e menos passes para os lados e para trás", explicou.

Do outro lado, o Remo tenta reagir após um começo complicado. Ainda busca sua primeira vitória e com apenas três pontos segue na zona de rebaixamento. O clube vive momento de mudança, com a saída de Juan Carlos Osorio e a chegada de Léo Condé, mas vem de duas derrotas consecutivas, diante de Fluminense (2 a 0) e Coritiba (1 a 0).

O volante Patrick de Paula volta a ser opção após cumprir suspensão. Ele deve atuar ao lado de Leonel Picco e substituir o também Patrick, atleta com passagens por Internacional, Santos e São Paulo.

O zagueiro Kayky Almeida pode ser improvisado na lateral-direita para substituir João Lucas, que cumpre suspensão. Do lado esquerdo, Brayan Cufré disputa a titularidade com Sávio. Os atacantes Gabriel Taliari (Juventude) e Gabriel Poveda (Primavera-SP), recém-contratados, podem ser novidades no banco de reservas.

O técnico Léo Condé apontou evolução desde a sua chegada, mas espera conquistar resultados importantes, depois de uma sequência de partidas com atuações aquém das expectativas.

"A gente espera continuar no processo de evolução, porém tendo resultado, porque o Campeonato Brasileiro é uma competição extensa. Porém, a equipe começou mal o campeonato e precisa pontuar o quanto antes para sair dessa situação incômoda da tabela."

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X REMO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

REMO - Marcelo Rangel; Kayky Almeida, Marllon, Tchamba e Sávio; Leonel Picco, Patrick de Paula e Zé Ricardo; Vitor Bueno, Alef Manga e Jajá. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).