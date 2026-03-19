Corinthians aposta em retrospecto favorável contra Chapecoense para encerrar série sem vitórias

O Corinthians encara a Chapecoense nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena Condá, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Parque São Jorge aposta no retrospecto amplamente favorável diante da equipe catarinense para conquistar os três pontos fora de casa e findar a incômoda sequência de cinco jogos sem vitória na temporada.

Trata-se do primeiro duelo entre as equipes em cinco anos. No Brasileirão de 2021, o time paulista venceu em ambos os turnos pelo placar de 1 a 0. O Corinthians já enfrentou a Chapecoense 18 vezes na história, levando a melhor em 12 oportunidades e perdendo somente em duas ocasiões, em 2018 e 2019, ambas em partidas disputadas em Chapecó, também pelo campeonato nacional.

Com oito pontos em seis jogos no Brasileirão, o Corinthians se prepara para uma sequência pesada na competição. Após o duelo com os catarinenses, o time paulista terá pela frente Flamengo (casa), Fluminense (fora), Internacional (casa) e o clássico com o Palmeiras (casa). Diante do cenário, a equipe se vê obrigada a buscar pontos contra a Chapecoense, recém-promovida à primeira divisão, mesmo jogando no mando de campo do adversário.

A última vitória do Corinthians foi há exatamente um mês, em 19 de fevereiro, quando a equipe paulista bateu o Athletico Paranaense, em Curitiba, por 1 a 0. De lá para cá, o time alvinegro empatou três partidas e perdeu duas, incluindo a eliminação para o Novorizontino nas semifinais do Paulistão e o primeiro revés em casa para o Coritiba em 23 anos.

Pressionado pela falta de resultados, o técnico Dorival Júnior finalmente terá Yuri Alberto à disposição depois de um mês afastado para cuidar de lesão na coxa esquerda. O camisa 9 deve iniciar a partida no banco de reservas. Alguns jogadores, mais desgastados, devem ser poupados, como Raniele. Carrillo, Gabriel Paulista e Memphis Depay nem viajaram.

"Estou feliz por estar de volta. Foi uma semana de readaptação muito importante para mim. Estar à disposição do professor Dorival neste jogo já traz um ânimo muito bom. Estar de volta com meus companheiros também. Vamos muito preparados. Foi uma semana muito positiva e importante não só para mim, mas para o grupo também. Uma vitória nos deixa próximos do topo", comentou Yuri Alberto, em nota divulgada pelo clube.

Com seis pontos em cinco partidas, a Chapecoense ainda não perdeu jogando em casa neste Brasileirão. O time do técnico Gilmar Dal Pozzo vem de empate na Arena Condá, por 1 a 1, com o Grêmio. O resultado mais expressivo dos catarinenses até o momento foi a vitória por 4 a 2 sobre o Santos, ainda na primeira rodada.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Higor Meritão, João Vitor, Rafael Carvalheira e Jean Carlos; Marcinho e Bolasie. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Vitinho e Yuri Alberto (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).