Cuca é o quarto treinador do Santos desde que Neymar retornou à Vila Belmiro

A dança das cadeiras no comando técnico tem sido uma característica constante no Santos desde que Neymar resolveu retornar ao futebol brasileiro vindo do Al Hilal, da Arábia Saudita, com o objetivo de ficar mais próximo da seleção brasileira. Com a chegada de Cuca, o atacante vai ser comandado pelo quarto treinador diferente.

Anunciado no final de janeiro como o grande nome para a temporada 2025, o camisa 10 inicialmente trabalhou sob o comando do português Pedro Caixinha, também recém-chegado ao clube.

Depois de levar a equipe à semifinal do Paulista, ele não resistiu ao mau início do time no Brasileirão e caiu na metade do mês de abril, após derrota de 1 a 0 para o Fluminense. Em 16 partidas, o então treinador ganhou seis confrontos, empatou três vezes e amargou sete derrotas.

O profissional que veio na sequência foi uma aposta da diretoria, que trouxe Cléber Xavier, auxiliar de Tite por mais de duas décadas, para o seu primeiro trabalho como comandante. Sua passagem no entanto, durou somente até agosto do mesmo ano e foi encerrada de forma melancólica.

O anúncio aconteceu após o Santos ter sido goleado pelo Vasco pelo placar de 6 a 0, no MorumBis, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Já pressionado pelos resultados ruins, ele teve a sua queda anunciada logo após a partida. Xavier deixou a Vila com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas em 15 jogos disputados.

Juan Pablo Vojvoda encerra o ciclo de treinadores do Santos desde o retorno de Neymar. Eliminado nas quartas de final do Paulistão pelo Novorizontino, ele deixa o clube na 16ª colocação do Brasileiro (um posto acima da zona de rebaixamento). Em sete rodadas, o clube obteve apenas uma vitória, empatou três jogos e sofreu ainda três derrotas.

Quarto treinador nesta era Neymar, Cuca chega com o desafio de recuperar a equipe no Campeonato Nacional e tentar fazer o principal jogador do elenco deslanchar para que ele tenha ainda a esperança de buscar uma vaga na seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de 2026.