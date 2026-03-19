Luka Doncic e LeBron James somam 70 pontos e levam os Lakers à 7ª vitória seguida na NBA

Com uma atuação de alta intensidade, a dupla formada por Luka Doncic e LeBron James levou o Los Angeles Lakers a mais uma vitória nesta temporada regular da NBA ao superar, fora de casa, na noite desta quarta-feira, o Houston Rockets pelo placar de 116 a 124. De quebra, eles ainda ajudaram a equipe a estender sua sequência de vitórias para sete jogos.

Juntos, os dois pilares do elenco foram responsáveis por 70 pontos e ditaram o ritmo do confronto. Luka Doncic foi quem mais brilhou na partida realizada no Toyota Center.

Além dos 40 pontos marcados, o esloveno contou com dez assistências, pegou nove rebotes, ficando muito próximo de cravar um "triple-double"a apenas um rebote de um triplo-duplo.

Já LeBron não ficou muito atrás do protagonista da noite. Autor de 30 pontos o astro de 41 anos converteu 13 de 14 arremessos de quadra - igualando sua melhor marca individual na carreira - e pegou cinco rebotes, chegando a 12.002 neste quesito.

Embalado nesta reta final de temporada regular, os Lakers chegaram à décima vitória em 11 embates e figuram na na terceira colocação da Conferência Oeste, duas posições acima do Houston Rockets.

Pelo lado do adversário, Alperen Sengun foi quem mais pontuou (27) em seu retorno ao time após perder dois encontros por causa de uma lesão nas costas. Esta foi a terceira derrota da franquia em quatro duelos.

Em uma rodada que apresentou oito jogos, o Atlanta Hawks deu um importante passo rumo à classificação para os playoffs ao derrotar o Dallas Mavericks por 135 a 120, em jogo realizado no American Airlines Center.

O resultado marcou a 11ª vitória consecutiva da franquia. Já os Mavericks vivem um cenário inverso e acumulam 11 derrotas nos últimos 13 confrontos em uma impressionante queda de rendimento na competição.

CONFIRA OS RESULTADOS DAS PARTIDAS DA NOITE DESTA QUARTA-FEIRA PELA NBA

Boston Celtics 120 x 99 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 92 x 121 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 119 x 127 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 109 x 139 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 147 x 111 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 124 x 109 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 125 x 118 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 120 x 135 Atlanta Hawks

Houston Rockets 116 x 124 Los Angeles Lakers

ACOMPANHE OS DUELOS DESTA QUINTA-FEIRA

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Washington Wizards x Detroit Pistons

Miami Heat x Los Angeles Lakers

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Utah Jazz x Milwaukee Bucks

Sacramento Kings x Philadelphia 76ers