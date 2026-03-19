Sorteio da Libertadores 2026: confira potes, horário e onde assistir ao vivo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realiza, nesta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Às 20h (de Brasília), o evento acontece na sede da entidade, localizada na cidade de Luque, no Paraguai.
O Brasil conta com seis equipes na busca pela conquista da "Glória Eterna". Nas últimas nove edições, o País chegou a oito finais e em todas se sagrou campeão continental.
Vencedor no ano passado, o Flamengo já sabe que irá integrar o grupo A do torneio. Palmeiras, vice em 2025, e Fluminense, campeão em 2023, completam a lista de times do Brasil que estarão no pote 1 do sorteio.
Corinthians e Cruzeiro são os representantes brasileiros no segundo pote, enquanto o Mirassol, estreante em competições continentais, ocupa o pote 4. Além disso, o Brasil poderia ter mais dois participantes, mas Bahia e Botafogo foram eliminados na ainda fase preliminar.
A posição de cada equipe nos potes do sorteio é definida através do ranking da Conmebol de dezembro de 2025. Além do Flamengo como cabeça de chave, o argentino Lanús, campeão da última Copa Sul-Americana, foi colocado no segundo pote do evento.
O único bloqueio do sorteio é que os clubes não podem enfrentar adversários do mesmo país nesta etapa da competição. Isso não se aplica para os quatro times que vieram da fase preliminar: Independiente Medellín, Deportes Tolima, Sporting Cristal e Barcelona de Guayaquil.
SORTEIO DA LIBERTADORES 2026: SAIBA TUDO SOBRE O EVENTO
- DATA: 19/03/2026 (quinta-feira)
- HORÁRIO: 20h (de Brasília)
- LOCAL: Sede da Conmebol, no Paraguai
- ONDE ASSISTIR O SORTEIO DA LIBERTADORES 2026 AO VIVO: ESPN (TV fechada e YouTube) e Disney+ (streaming)
CONFIRA OS POTES DO SORTEIO DA LIBERTADORES 2026
POTE 1
- Flamengo
- Palmeiras
- Boca Juniors
- Peñarol
- Nacional-URU
- LDU
- Fluminense
- Independiente del Valle
POTE 2
- Lanús
- Libertad
- Estudiantes
- Cerro Porteño
- Corinthians
- Bolívar
- Cruzeiro
- Universitário
POTE 3
- Junior de Barranquilla
- Universidad Católica
- Rosario Central
- Santa Fe
- Always Ready
- Coquimbo Unido
- Deportivo La Guaira
- Cusco
POTE 4
- Universidad Central
- Platense
- Independiente Rivadavia
- Mirassol
- Independiente Medellín
- Deportes Tolima
- Sporting Cristal
- Barcelona de Guayaquil