João Fonseca agradece torcida e já mira Alcaraz: 'Oportunidade especial para ver meu nível'

João Fonseca fez uma grande estreia no Masters 1000 de Miami diante de Fabian Maroszan, avançando à segunda rodada com apoio da torcida e, já em março, terá realizado o sonho de encarar os dois melhores do mundo. Depois de enfrentar Jannik Sinner em Indian Wells (caiu após dois tie-breaks), o prodígio brasileiro agora terá o número 1 Carlos Alcaraz pela frente em um primeiro duelo oficial e não esconde sua ansiedade.

"A torcida me ajudou muito hoje (fez 6/4, 3/6 e 6/2) e espero que apareça contra o Alcaraz. Estou de olho nesse tipo de partida, contra os melhores. Será uma oportunidade especial para ver meu nível", enfatizou João Fonseca. "Na semana passada consegui ir bem com Jannik (Sinner), em uma experiência incrível", destacou.

João Fonseca tem um jogo de exibição com Carlos Alcaraz em dezembro, no Allianz Parque. Mas terá nesta sexta-feira a oportunidade de realizar um embate para valer com o espanhol e está radiante.

"Será uma oportunidade imensa. Eu, mais jovem, chegando ao tour, aprendendo, evoluindo e é muito importante na minha evolução enfrentar esses jogadores", afirmou à ESPN. "É desfrutar, jogar feliz, obviamente comprometido e acreditando", frisou. "Será uma grande partida e não sei se ele (Alcaraz) já jogou com uma torcida tão grande contra. Estou ansioso."

A torcida brasileira, na visão de João Fonseca, fez a diferença no terceiro e decisivo set diante do húngaro em Miami e pode ser uma arma a mais no desafio contra o número 1 do mundo.

"Foi uma partida difícil, ele (Maroszan) consegue colocar muita pressão na devolução e é difícil achar boas bolas. A primeira quebra me deixou à vontade, no segundo set ele quebrou antes e jogou melhor. Mas fiquei feliz da forma como saquei, muito boa minha primeira bola. E no terceiro set a torcida me deu suporte, ele acabou afrouxando, sentiu a torcida e aproveitei a oportunidade que tive. Foi diferente minha mentalidade na hora do nervosismo", destacou.

O brasileiro terá de repetir o começo de jogo em Miami se quiser surpreender o melhor do mundo, embalado na temporada, com três títulos e apenas uma derrotas. Ao menos por sua avaliação do que fez diante do húngaro. "(Realizei) Uma partida muito boa, começo muito sólido, coloquei ritmo, consegui a quebra no começo dos sets e tive tranquilidade para decidir. Fico feliz por ter uma mentalidade firme."