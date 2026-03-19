Foxborough tem acordo com organizadores e acaba com crise que poderia excluir sede da Copa

A crise sobre a sede de Foxborough na Copa do Mundo de 2026 foi resolvida. A cidade de 18 mil habitantes, em Massachusetts, concedeu a licença que faltava à Fifa para a realização dos jogos. A aprovação foi feita no Conselho Municipal na última segunda-feira. O local faz parte da sede de Boston, a 46 km dali.

O imbróglio envolvia o fato de o município não estar disposto a desembolsar os US$ 7,8 milhões (R$ 40,6 milhões) para a segurança no entorno do Gillette Stadium. Segundo a administração da cidade, o valor correspondia a 10% do orçamento anual.

O Kraft Group, dono do estádio que recebe jogos do New England Patriots da NFL e do New England Revolution da MLS, sublicenciou o espaço para o consórcio Boston Soccer 2026, comitê organizador ligado à Fifa. As duas partes foram quem assumiram os custos com policiais e bombeiros.

Apesar de o Gillette Stadium contar com programação para cinco jogos da fase de grupos, um na segunda fase e um nas quartas de final, o esquema de segurança é mantido durante todo o período de realização da Copa do Mundo.

A crise que arriscou até mesmo a exclusão da sede se desenrolou porque a Boston Soccer 2026 não havia conseguido dar garantias financeiras de que Foxborough não precisaria arcar com os custos. A preocupação do município era de que o financiamento poderia não ser recuperado, gerando um rombo nos cofres públicos.

O Kraft Group e a Boston Soccer chegaram a concordar em reembolsar qualquer custo do município em até dois dias úteis. Isso seria feito a partir do recebimento de US$ 30 milhões (R$ 157,7 milhões). A quantia era composta por verbas federais e estaduais e patrocínios. De modo direto, US$ 1,5 milhão (R$ 7,88 milhões) já serão aplicados em equipamentos para a polícia local. A proposta não, porém, não foi aceita.

Entretanto, na última semana, o grupo empresarial, o comitê e o município fizeram um comunicado em conjunto para anunciar um acordo. Segundo o texto, Foxborough "não teria custo ou ônus financeiro relacionado à Copa do Mundo, com a Boston Soccer 2026 fornecendo financiamento antecipado para despesas relacionadas à segurança e para toda a extensão do efetivo que as autoridades de segurança pública determinaram ser necessária para a execução do evento", com o apoio do Kraft Group, representado pela subsidiária Kraft Sports + Entertainment.

Foi aberta uma conta de garantia que recebeu um aporte inicial de US$ 1,5 milhão (R$ 7,88 milhões), como havia sido sugerido na primeira proposta. Depois, outros repasses serão feitos em quatro datas entre maio e julho.

POR QUE FOXBOROUGH PODERIA DEIXAR DE SEDIAR A COPA DO MUNDO?

Sem garantia de ressarcimento e sem verba própria para bancar a operação de segurança, o município não queria conceder a licença para a realização dos jogos. Essa crise poderia ser contida com verba federal do governo dos Estados Unidos. O Estado de Massachusetts solicitou US$ 46 milhões (R$ 239,5 milhões) para despesas da Copa do Mundo.

Há, contudo, outro problema, ainda não resolvido. A verba liberada está paralisada. O órgão responsável pela administração do dinheiro é a Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês), vinculada ao Departamento de Segurança Interna (DHS).

Parlamentares democratas exigiram restrições às operações do DHS após as mortes de Renee Good e Alex Pretti em ações do ICE, a polícia migratória dos Estados Unidos. Isso trancou o repasse. A situação ainda está em debate.

O Gillette Stadium tem capacidade de 65 mil lugares e espera receber sete jogos. Dois deles são do Grupo C, do Brasil.

QUAIS JOGOS ESTÃO PREVISTOS PARA O GILLETTE STADIUM?

FASE DE GRUPOS

Haiti x Escócia (Grupo C) - 13 de junho

Bolívia/Iraque/Suriname x Noruega (Grupo I) - 16 de junho

Escócia x Marrocos (Grupo C) - 19 de junho

Inglaterra x Gana (Grupo L) - 23 de junho

Noruega x França (Grupo I) - 26 de junho

SEGUNDA FASE

1º do Grupo E x 3º do Grupo A/B/C/D/F - 29 de junho

QUARTAS DE FINAL

Vencedor do jogo 89 x Vencedor do jogo 90 - 9 de julho