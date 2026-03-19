Grêmio supera o Vitória, cola no G-5 do Brasileirão, mas perde Marlon com fratura no tornozelo

O Grêmio vai se encaixando na temporada. Após o título gaúcho, chegou ao oitavo duelo sem perder no ano, desta vez ao derrotar o Vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado colocou o time de Luís Castro próximo ao G-5 na tabela, grupo da zona de classificação para a Libertadores. A nota triste da partida foi a lesão grave do lateral Marlon, com uma fratura no tornozelo direito.
O time gaúcho não teve dificuldade para colocar sua estratégia em prática. No primeiro tempo, marcou a saída de bola e saiu na frente com gol contra de Camutanga, após bate e rebate na área. Na etapa complementar, mudou a postura, em busca do contra-ataque e surtiu efeito quando Weverton lançou Amuzu, que saiu livre e definiu o placar.
Com o resultado, o Grêmio chegou a 11 pontos, ocupando a sétima colocação, dois a menos que o Fluminense, quinto colocado. Já o Vitória segue na zona intermediária da tabela, em 13º lugar, com sete pontos.
Na metade do segundo tempo, em uma disputa por espaço com Erick, o lateral-esquerdo Marlon acabou caindo sobre o pé direito, ocasionando uma fratura que causou comoção no estádio entre torcedores e jogadores. Marlon deixou o campo imediatamente de ambulância, sob aplausos e com seu nome gritado pela torcida.
O Grêmio iniciou a partida se impondo diante do Vitória. A válvula de criação era os lados do campo, principalmente com Amuzu. O belga criou boas chances, até que aos 26 minutos, fintou a marcação e cruzou rasteiro. Após bate e rebate, Camutanga acabou mandando contra o próprio patrimônio.
O time baiano sentiu o golpe e só não viu a situação piorar quando o VAR interveio e o juiz anulou um pênalti em cima de Carlos Vinícius. O confronto seguiu com o mesmo ritmo, com os donos da casa criando volume. Willian e Amuzu arriscaram de longe, porém sem sucesso.
O time da casa voltou do intervalo com as linhas baixas, à espreita pelo contragolpe. O modelo tático deu chance ao Vitória aparecer no campo de ataque e levar perigo, como no cabeceio de Cacá. Mas logo depois a estratégia deu certo. Pegando a defesa baiana desorganizada, o goleiro Weverton lançou Amuzu, que partiu livre e bateu cruzado na saída do goleiro para ampliar, aos oito.
O clima da partida era tranquilo, mas ganhou contornos tristes quando Marlon acabou sofrendo uma fratura feia no tornozelo, deixando o campo de ambulância. O Vitória que já havia sentido o gol, piorou após o ocorrido, errando passes e falhando na marcação. O Grêmio até aproveitou alguns espaços, porém, satisfeito com o resultado, apenas ditou o ritmo até o apito final.
A dupla retorna a campo no domingo. Às 16h, o Grêmio vai até o Rio de Janeiro encarar o Vasco, em São Januário, enquanto mais tarde, às 18h30, o Vitória recebe o Mirassol no estádio Barradão, em Salvador.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 2 X 0 VITÓRIA
GRÊMIO - Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Marlon (Caio Paulista); Leonel Pérez, Nardoni (Noriega) e Willian (Monsalve); Enamorado (Tetê), Carlos Vinícius e Amuzu (Gabriel Mec). Técnico: Luís Castro.
VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Renzo López), Camutanga (Cantalapiedra), Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Tarzia); Erick (Fabri) e Renato Kayzer (Anderson Pato). Técnico: Jair Ventura.
GOLS - Camutanga (contra), aos 26 minutos do primeiro tempo; Amuzu, aos oito do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Gabriel Mec (Grêmio); Nathan Mendes, Cantalapiedra e Renato Kayzer (Vitória).
ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).
RENDA - R$ 1.143.163,27.
PÚBLICO - 20.206 torcedores.
LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).