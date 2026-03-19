Marlon, do Grêmio, sofre lesão chocante em partida contra o Vitória pelo Brasileirão

Marlon, lateral-esquerdo do Grêmio, sofreu uma grave lesão no pé direito no confronto contra o Vitória desta quinta-feira, em Porto Alegre, válido pela sétima rodada do Brasileirão.

Na marca de 25 minutos do segundo tempo, o jogador de 28 anos se envolveu em uma dividida com um atleta da equipe baiana. Após o choque, Marlon caiu no gramado e viu seu pé "virar para trás" no lance.

Ele rapidamente foi atendido no local pela equipe médica do Grêmio. Depois, o lateral foi retirado de campo de ambulância.

Depois da partida, o Vitória desejou uma pronta recuperação ao jogador. "Toda a nossa solidariedade ao Marlon após o lance de agora há pouco. O futebol é feito de disputa, mas acima de tudo de respeito e cuidado com quem está em campo. Desejamos muita força e uma pronta recuperação. Que você possa se recuperar bem e voltar aos gramados o quanto antes. Estamos com você, Marlon", disse o clube.

O Grêmio também apoiou o atleta: "JUNTOS! Somos um time e também uma família de milhões. Estamos contigo, Marlon. Tu és um líder dentro de campo, profissional exemplar, sempre honrando as três cores como um grande gremista. Boa recuperação, temos certeza de que vais voltar ainda mais forte! O Grêmio está contigo!"