Conquistar a América!

Em sorteio realizado ontem, na seda da Conmebol, em Luque, Flamengo e Fluminense conheceram os adversários na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Atual campeão, o Rubro-Negro vai enfrentar mais uma vez o Estudiantes, seu adversário nas quartas em 2025. Além disso, vai encarar a altitude de Cusco, no Peru, a mais de 3 mil metros de altitude. O Independiente Medellín fecha o grupo.

Já o Tricolor terá pela frente o Bolívar, time de La Paz, a pouco mais de 3.500 metros. Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG) fecham o Grupo C.

Em relação aos brasileiros, o grupo do Cruzeiro desponta como o "da morte". Afinal, encara Boca Juniors, Universidad Católica e Barcelona de Guayaquil.

O Mirassol, estreante na Libertadores, também encontrará dificuldades. Isso porque enfrentará o Lanús, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. Além disso, vai encarar a altitude, já que enfrentará a LDU, de Quito, e o Always Ready, de El Alto.