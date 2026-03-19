Flamengo confirma favoritismo, passa fácil pelo Remo e retorna ao G-4 do Brasileirão

Depois de 48 anos, Flamengo e Remo voltaram a se enfrentar em uma partida do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o time de Leonardo Jardim não encontrou dificuldades e confirmou seu favoritismo para superar o Remo sem sustos por 3 a 0 no Maracanã, pela sétima rodada. De quebra, o resultado recolocou o time carioca no G4 do Brasileirão.

Efetividade, pressão na saída de bola, toques rápidos e transições a todo momento, o Flamengo dominou o Remo. O primeiro gol saiu pelo alto, com Léo Ortiz. No segundo tempo, em bela troca de passes, Samuel Lino e Luiz Araújo ampliaram. A última partida entre os clubes ocorreu em 1978, com vitória carioca por 1 a 0, no Mangueirão, em Belém (PA).

Foi o quarto jogo de Jardim no comando clube, com um empate na estreia e título carioca nos pênaltis diante do Fluminense, depois três vitórias seguidas, diante de Cruzeiro, Botafogo e Remo. Em todos os jogos, o Flamengo não sofreu um gol sequer.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 13 pontos, subindo para o quarto lugar e com um duelo a menos diante do Mirassol. Já o Remo amarga a vice-lanterna, com três pontos e ainda não venceu desde sua volta à elite.

O Flamengo começou a partida envolvendo o Remo, com troca de passes envolventes e errando pouco no último terço do campo. De tanto criar, conquistou o escanteio que culminou no gol de cabeça de Léo Ortiz, aos 19 minutos. O time paraense era mais cauteloso e apostava nas transições para surpreender, mas eram facilmente interceptados.

O time carioca não abaixou à guarda após o gol e se manteve com a posse da bola. O ritmo seguia intenso, costurando situação de gols e ocupando bem o campo de ataque. Mesmo com a chuva apertando, passou a alternar entre lançamentos longos e tabelas pelos lados do campo. Apesar do bom volume, não conseguiu ampliar o marcador.

O que veio a ocorrer no segundo tempo. Com a chuva mais amena, com dois minutos, Pedro fez o pivô para Samuel Lino tabelar com Luiz Araújo e ainda contar com desvio no meio do caminho para marcar. Na sequência, Arrascaeta fez o corta-luz para Pedro servir Luiz Araújo de calcanhar, bater rasteiro e fazer o terceiro, aos oito.

Com a vantagem ampla, o Flamengo foi dosando sua força em campo, diminuindo a intensidade e trocando passes com mais paciência. Com o fim se aproximando, o time carioca baixou a intensidade e como não via resistência no Remo, apenas ditou o ritmo para sacramentar a vitória sem sustos.

O Flamengo volta a campo no domingo, quando visita o Corinthians na Neo Química Arena, às 20h30, numa espécie de revanche pela Supercopa vencida pelos paulistas. Já o Remo atua mais cedo, às 16h, contra o Bahia, no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 0 REMO

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho (Everton) e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino (Carrascal). Técnico: Leonardo Jardim.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Picco (José Welison), Zé Ricardo (Jáderson), Patrick de Paula (Gabriel Taliari) e Vitor Bueno (Yago Pikachu); Alef Manga e Jajá (Patrick). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Léo Ortiz, aos 19 minutos do primeiro tempo. Samuel Lino, aos dois, Luiz Araújo, aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS - Erick Pulgar, Léo Pereira e Patrick de Paula.

RENDA - R$ 3.649.640,00.

PÚBLICO - 62.075 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).