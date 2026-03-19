Presidente vê Flamengo com chances na Libertadores, mas avisa: 'Não pode baixar a guarda nunca'

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, usou exemplos da edição passada da Libertadores para alertar o Flamengo desde o pontapé inicial da atual edição, na qual vai defender o título. Na visão do presidente, achar que os jogos são fáceis costuma pregar peças desagradáveis. O dirigente admite que a equipe pode brigar pelo quinto título, desde que haja seriedade e respeito.

Na fase de classificação de 2025, o Flamengo perdeu em casa para o Central Córdoba, depois somou dois empates fora, um contra os próprios argentinos e outro na visita à LDU, chegou ao Maracanã sob pressão de bater o Deportivo Táchira e sofreu para avançar em segundo da chave com um triunfo magro de 1 a 0.

"Eu entendo (que as pessoas falem em chave fácil), mas não sei se o tema é comemorar. Eu diria que a gente tem de trabalhar, isso de teoricamente... No ano passado decidimos contra o Táchira em casa, em tese um jogo fácil, e foi dificílimo", destacou o presidente, à ESPN. "Libertadores não pode baixar a guarda nunca, parece que é mata-mata só na fase final, mas esse é o espírito de cada jogo."

O Flamengo está no Grupo A, ao lado de Estudiantes de La Plata, da Argentina, Cusco, do Peru, e Independiente Medellín, da Colômbia. Mesmo com o Flamengo apontado como favorito, Bap pregou atenção.

"Precisa ter respeito. Temos elenco, time, peças importantes, e oxalá cheguemos à final em Montevidéu dia 28 de novembro", mostrou confiança. "Mas não tem jogo fácil, não podemos priorizar (partidas), pois não tem mais espaço no futebol de hoje em dia para escolher jogos. Precisamos ter jogadores bem preparados."

O presidente do Flamengo admitiu que o clube começou o ano mal fisicamente e deu mérito aos oponentes nas duas finais disputadas ainda sob o comando de Filipe Luís, a Supercopa Rei e a Recopa sul-americana.

"Corinthians e Lanús ganharam da gente com méritos. Bem preparados, com o elenco que temos, temos chances", disse. "Mas precisa estar bem preparado. Eu entendo que hoje estamos melhores que ontem e amanhã melhor do que hoje. Vamos crescendo até maio e junho. A pré-temporada deste ano será no meio do ano, um tempo para preparo muito maior, mas vamos calibrando e dosando o físico até lá, e podemos fazer um bom fim de ano."