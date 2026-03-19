Leila Pereira minimiza grupo fácil e sonha com a inédita taça da Libertadores em sua gestão

A presidente Leila Pereira não considerou fácil o grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, mas revelou o grande desejo de conquistar o título sul-americano que falta na sua coleção. A dirigente também aproveitou para responder Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, sobre a arbitragem de domingo no clássico pelo Campeonato Brasileiro.

"Libertadores sempre é complicada. Todos adversários são conhecidos, mas também todos conhecem o Palmeiras. Vamos ver o que acontece. Futebol não existe vantagem. São 11 contra 11. Futebol não é simples. Tem talento, sorte, tudo em jogo... Mas ano que vem é o último ano do meu mandato e o título da Libertadores é o que falta na minha trajetória como presidente", disse Leila para a ESPN após o sorteio, que colocou Cerro Porteño (Paraguai), Sporting Cristal (Peru) e Junior Barranquilla (Colômbia).

A presidente contra-atacou Rui Costa, executivo do São Paulo, que afirmou vantagem do Palmeiras no clássico de domingo, no MorumBís, pelo Brasileirão, com a escalação do árbitro Anderson Daronco. "Pressão totalmente desnecessária, coisa de cartola antigo. Não podemos terceirizar responsabilidades. Se quer evoluir no futebol não é com esta atitude. Quando o Palmeiras vai jogar a última coisa que quero saber é o árbitro. São Paulo não vai ganhar na pressão, menos histerismo."

Leila também desconversou sobre sua sucessão no final do ano que vem, mas admitiu que o Palmeiras "sempre" está atrás de reforços. "Muito cedo nunca tratarmos da minha sucessão. Isso vamos conversar ano que vem. Quem vai decidir não é a presidente, mas o nosso grupo vai definir um nome. Sobre reforços não sei da onde tiraram o interesse pelo Fabinho. O Palmeiras não está negociando com o Fabinho. O Palmeiras sempre está no mercado para reforçar o elenco, mas a presidente está extremamente feliz com o elenco e acho que o Abel (Ferreira) também está. No meio do ano, vamos ver como fica o caso de Nino, do Zenit."