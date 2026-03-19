Marcelo Paz analisa momento do Corinthians e exalta força do time: 'É temido pelos adversários'

O Corinthians conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores depois do sorteio realizado nesta quinta-feira, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Após o evento, Marcelo Paz, executivo de futebol do clube paulista, exaltou a força e o momento recente da equipe.

"O Corinthians é extremamente respeitado, admirado, temido pelos adversários. O torcedor... tenho certeza que tem o desejo de que o Corinthians vá muito bem na Libertadores, aquele sonho de ganharmos novamente, como ganhou em 2012", disse o dirigente.

"É um clube que vai chegar forte. O futebol brasileiro, indiscutivelmente hoje, é o futebol de mais força na América do Sul. E o Corinthians, como a nível de futebol brasileiro tem enfrentado em altíssimo nível Flamengo e Palmeiras, acho que é um player também para brigar em alto nível na competição", completou.

O clube do Parque São Jorge caiu no Grupo E da Libertadores, ao lado de Peñarol (Uruguai), Santa Fe (Colômbia) e Platense (Argentina). A estreia do alvinegro será diante da equipe da Grande Buenos Aires.