Corinthians e Chapecoense fazem jogo tedioso em primeiro empate sem gols do Brasileirão em 2026

Corinthians e Chapecoense fecharam, nesta quinta-feira, a sétima rodada do Campeonato Brasileiro com um empate por 0 a 0 na Arena Condá, em Chapecó (SC). Não foram só gols que faltaram. O jogo teve pouquíssima emoção em campo.

As duas equipes tinham ações amarradas no meio de campo. As chegadas mais perigosas foram exceções. Yuri Alberto voltou de lesão e jogou por 90 minutos, mas não conseguiu desequilibrar.

O resultado deixa o Corinthians em nono, com nove pontos, dois a mais que a Chapecoense, que é 14ª. Na próxima rodada, os corintianos recebem o Flamengo, no domingo, às 20h30 (de Brasília). Já os catarinenses visitam o Internacional, mais cedo, às 18h30.

Em meia hora de jogo, foram apenas três finalizações, todas do Corinthians. A melhor veio aos 28 minutos. Rodrigo Garro cobrou falta na entrada da área e acertou o travessão. Allan tinha o gol aberto, mas pegou sem jeito e isolou.

Apenas no fim da primeira etapa a Chapecoense conseguiu ter ações ofensivas e finalizou. Entretanto, nenhuma sequer chegada assustou.

A chave parecia ter virado na segunda etapa. Os dois times voltaram mais intensos. A Chapecoense obrigou Hugo Souza a fazer sua primeira defesa no jogo.

As chances, contudo, não eram aproveitadas. Já com quase 30 minutos do segundo tempo, Garro poderia abrir o placar. O argentino recebeu já na área, livre, cortou para a perna esquerda, mas chutou em cima de Léo Vieira.

Essa foi a tônica de toda segunda etapa. O 0 a 0 imperou. Erros nos ataques dos dois lados justificaram o placar.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 0 CORINTHIANS

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; João Vitor (Higor Meritão), Camilo Rafael Carvalheira (Rubens) e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Marcinho (Ítalo) e Bolaise (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Pedro Milans (Matheuzinho), João Pedro, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Matheus Pereira (Breno Bidon), Allan, André (Raniele) e Rodrigo Garro; Vitinho (Kayke) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Camilo, Giovanni Augusto e Rubens (Chapecoense); Yuri Alberto, Fabrizio Angileri, André Ramalho e João Pedro (Corinthians).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

PÚBLICO - 18.031 torcedores.

RENDA - R$ 1.394.990,00.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).