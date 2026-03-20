Campeão da Libertadores pode embolsar até R$ 208,8 milhões; saiba a premiação de cada fase

O campeão da Libertadores 2026 pode receber até US$ 40 (cerca de R$ 208,8 milhões), a depender de seu desempenho na competição. O prêmio pelo título é de US$ 25 milhões (R$ 130,5 milhões), que vão se somar à premiação acumulada das fases anteriores, incluindo o bônus por vitórias durante a fase de grupos, no valor de US$ 340 mil (R$ 1,7 milhão).

"O crescimento da Conmebol Libertadores se reflete em fatos concretos: hoje oferecemos uma das maiores premiações do futebol mundial, com US$ 25 milhões para o campeão. Continuamos investindo para que nossos clubes possam competir no mais alto nível e fortalecer o desenvolvimento do futebol sul-americano", afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

A premiação total ultrapassará US$ 220 milhões (R$ 1,1 bilhão), em conta que inclui também os prêmios distribuídos durante as fases preliminares do torneio: US$ 400 mil (R$ 2 milhões) na primeira, US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões) na segunda e US$ 600 mil (R$ 3,1 milhoes) na terceira.

Veja a premiação de cada fase da Libertadores:

Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões).

Vitória na fase de grupos: US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão).

Oitavas de finas: US$ 1,25 milhão. (R$ 6,53 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão. (R$ 8,8 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhão. (R$ 12 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões. (R$ 36,55 milhões)

Campeão: US$ 25 milhões. (R$ 130,53 milhões)

O Brasil tem cinco representantes na Libertadores deste ano: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Mirassol. Os times conheceram seus adversários da fase de grupos nesta quinta-feira.

A primeira rodada da fase de grupos será disputada entre os dias 7 e 9 de abril. A conclusão desta etapa está agendada para a semana dos dias 26, 27 e 28 de maio. A grande final terá como palco a cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, no dia 28 de novembro.

Veja os grupos da libertadores:

Grupo A: Flamengo, Estudiantes de la Plata-ARG, Cusco-PER e Independiente Medellín-COL

Grupo B: Nacional de Montevidéu-URU, Universitario-PER, Coquimbo Unido-CHI e Deportes Tolima-COL

Grupo C: Fluminense, Bolívar-BOL, La Guaira-VEN e Independiente Rivadavia-ARG

Grupo D: Boca Juniors-ARG, Cruzeiro, Universidad Católica-CHI e Barcelona de Guayaquil-EQU

Grupo E: Peñarol-URU, Corinthians, Santa Fe-COL e Platense-ARG.

Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño-PAR, Junior de Barranquilla-COL e Sporting Cristal-PER

Grupo G: LDU-EQU, Lanús-ARG, Always Ready-BOL e Mirassol

Grupo H: Independiente del Valle-EQU, Libertad-PAR, Rosario Central-ARG e Universidad Central-VEN