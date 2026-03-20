Juventude, Goiás e Barra-SC avançam e definem a quinta fase da Copa do Brasil

As últimas três vagas na quinta fase da Copa do Brasil foram definidas, nesta quarta-feira, quando aconteceram os três jogos finais da quarta fase. Juventude-RS e Goiás venceram seus jogos, enquanto a outra vaga ficou com o Barra-SC, que eliminou o Volta Redonda nos pênaltis.

A quarta fase teve 24 participantes divididos em 12 jogos. As vagas foram disputadas em confronto eliminatório, onde em caso de empate no tempo normal, aconteceu a disputa de pênaltis. Confirmaram suas vagas oito times da Série B - Fortaleza, Ceará, Athletic-MG, Operário-PR, Atlético-GO, CRB, Juventude e Goiás; três da Série C - Paysandu, Confiança-SE e Barra-SC; e um da Série D - Jacuipense-BA.

Estes 12 classificados garantiram uma premiação de R$ 2 milhões e agora vão integrar a quinta fase ao lado dos 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Os confrontos serão definidos em sorteio marcado para a próxima segunda-feira na sede da CBF. A partir desta fase os jogos serão de ida e volta, com disputas previstas para os dias 22 e 23 de abril na ida e volta para 13 e 14 de maio.

O Juventude confirmou a classificação em casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), ao bater o Águia de Marabá-PA por 3 a 0, com gols de Luis Mandaca e dois de Pablo Roberto. O Goiás foi até o Paraná e venceu por 1 a 0 o Maringá, com gol de Anselmo Ramon, aos 43 minutos do segundo tempo. A última vaga foi decidida por dois clubes que vão participar da Série C do Brasileiro: Volta Redonda e Barra-SC. Após empate sem gols no tempo normal, o Barra-SC, campeão catarinense, venceu a disputa nos pênaltis por 3 a 1.