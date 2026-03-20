Dorival não desanima com empate sem gols e sexto jogo sem vitória do Corinthians: 'Melhora'

O empate sem gols diante da Chapecoense e o sexto jogo sem vitória consecutivo não tiraram o entusiasmo do técnico Dorival Júnior, que exaltou a disposição da equipe do Corinthians, nesta quinta-feira, em Chapecó, e viu uma "melhora" na equipe.

"Partida dificílima, muito disputada, um jogo muito interessante de ser assistido, no qual o Corinthians lutou do primeiro ao último minuto e poderia ter sido com um resultado melhor. A equipe está em um processo de melhora", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Dorival afirmou que a Chapecoense é uma equipe muito complicada de ser vencida em seu estádio e relembrou que o Corinthians jogou a sexta das últimas oito partidas longe da Neo Química Arena. "Os times não respiraram. Procuraram o ataque o tempo todo e dos os lances foram disputadas em todas as partes do campo."

O Corinthians só volta a São Paulo nesta sexta-feira à tarde e Dorival só terá mais um treino, no sábado, quando vai definir a escalação do time para o duelo com o Flamengo, marcado para as 21 horas de domingo, na Neo Química Arena.