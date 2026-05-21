Retaguarda aberta

O Fluminense pressionava e a torcida apoiava em busca do segundo gol quando um erro defensivo permitiu ao Bolívar empatar ainda no primeiro tempo. E o que poderia ser uma vitória fácil transformou-se em drama, com a mudança drástica de ambiente no Maracanã. O time e os tricolores sentiram bastante o gol sofrido, como vem acontecendo com frequência, e os jogadores admitem que os erros na defesa têm atrapalhado, como no 2 a 1 de terça-feira.

Não à toa, o Tricolor sofreu gols em 13 dos últimos 15 jogos, sem ser vazado em dois empates em 0 a 0 com os fracos La Guaíra (Venezuela) e Operário-PR. Em que pese o mérito do adversário, as falhas defensivas têm contribuído para o péssimo momento do time, que só venceu uma em cinco partidas na Libertadores.

"Tentamos evitar ao máximo, mas são situações que a gente tem que estar sempre atento, porque o adversário também tem qualidade, então a gente tem que evitar erros fáceis que vêm acontecendo para a gente não sofrer os gols. Coisas que são fáceis de ser resolvidas, de fazer a leitura, e temos que estar mais atentos", avaliou Fábio.