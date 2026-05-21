Abel admite atuação ruim do Palmeiras e comenta vaias: 'Torcedor é livre para se manifestar'

Abel Ferreira comentou sobre as vaias das arquibancadas após a derrota do Palmeiras para o Cerro Porteño por 1 a 0 pela 5ª rodada do Grupo F da Libertadores nesta quarta-feira, no Nubank Parque. O treinador reconheceu a partida abaixo de seus jogadores e disse que o torcedor tem o direito de se expressar.

"Olha, o palmeirense, o torcedor do Palmeiras é livre de se manifestar da forma que quiser. Falei várias vezes que, em função daquilo que seria esses dois meses, o calendário, que íamos passar dificuldades. E é isso que está acontecendo com o Palmeiras e outras equipes. Muitas dificuldades, de lesões, de energia. E portanto, hoje, perdemos, como você disse bem... Já não perdemos há quanto tempo, pode me relembrar? 17 jogos sem perder. E na temporada? Pronto. O torcedor e vocês são livres de ter a opinião que quiserem. Nós vamos continuar a trabalhar em cima daquilo que é este calendário, em cima daquilo que é nossas exigências. E, claro, reconhecer, sim, hoje fizemos um jogo ruim", disse o treinador.

O Palmeiras ditou o ritmo da partida, criou várias chances para marcar, mas sofreu com a falta de pontaria no ataque. O único gol do jogo foi marcado por Vegetti, ex-Vasco, aos 2 minutos do segundo tempo, completando cruzamento rasteiro.

Esta é a pior campanha do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores em dez anos. Em cinco jogos, o time de Abel Ferreira soma duas vitórias, dois empates e uma derrota, totalizando oito pontos. A última vez que o Palmeiras teve uma sequência pior que esta na fase de grupos da competição continental foi em 2016, quando fez apenas oito pontos e ficou de fora do mata-mata.

Na avaliação do treinador, a pressão pelo resultado positivo em casa foi um fator que também influenciou no desempenho abaixo em campo. "Acho que fizemos uma primeira parte com dinâmica, com duas ou três oportunidades que conseguimos criar. Na segunda parte, acho que com a quantidade de assobios, com a quebra de ritmo constantemente, com o gol sofrido no primeiro minuto, nos deixamos levar por esses assobios, pela intranquilidade e nos afastamos muito da bola. Algumas ações técnicas e algumas ações também táticas não foram as melhores."

O português ainda assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo e relembrou do fim da série invicta. "A responsabilidade é sempre do treinador. Faltou inspiração e ações técnicas para conseguirmos criar oportunidades. Foi um jogo ruim, mal jogado, de uma equipe que não perdia há 17 jogos em casa."

Com o resultado, os palmeirenses seguem com oito pontos e vão para a última rodada da fase de grupos brigando por vaga no mata-mata. Já o Cerro Porteño assume a liderança da chave, com 10 pontos. Vale destacar que o Palmeiras não fica de fora das oitavas de final da competição continental desde 2017.

A derrota para os paraguaios impôs o fim de várias marcas positivas do time alviverde. A mais importante foi a série de invencibilidade de 17 jogos que foi quebrada. Além disso, o Palmeiras não perdia em casa pela Libertadores há cinco anos, desde maio de 2021, quando foi superado pelo Defensa y Justicia por 4 a 3. O time de Abel Ferreira também viu chegar ao fim a série invicta em casa de 31 jogos que vinha desde agosto de 2025 - a última derrota tinha sido para o rival Corinthians por 2 a 0 pelas oitavas da Copa do Brasil.

Para Abel, o revés para o Cerro Porteño liga o sinal de alerta para os próximos desafios na temporada. "Muito sinceramente, às vezes, mesmo não perdendo já há muito tempo, algumas derrotas vêm mesmo para nos abrir os olhos a todos."

O próximo duelo do Palmeiras será no sábado, às 21h, contra o Flamengo, no Maracanã, em confronto direto na parte de cima da tabela do Brasileirão. O time alviverde soma 35 pontos e é o líder, enquanto o rubro-negro acumula 31 e está na vice-liderança.