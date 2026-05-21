Corinthians joga por um empate com o Peñarol para confirmar liderança na Libertadores

Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Corinthians ainda tem duas partidas para disputar e tentar confirmar a liderança do Grupo E. Se arrancar ao menos um empate do Peñarol em Montevidéu, no Campeón del Siglo, em duelo marcado para as 21h30 desta quinta-feira, garante-se como primeiro colocado antes mesmo da rodada final, na qual enfrentará o argentino Platense, dia 27, daqui a uma semana, na Neo Química Arena.

O time comandado por Fernando Diniz tem 10 pontos, três a mais que a equipe da Argentina, que tem sete e foi a campo na terça-feira, quando perdeu por 2 a 1 para o Santa Fé, terceiro colocado, com cinco pontos. Adversário desta quinta, o Peñarol, dono de apenas dois pontos, é o único do grupo que não possui uma vitória sequer.

Apesar da situação confortável no torneio continental, Diniz deve mandar a campo o time titular, com modificações pontuais por necessidade. O lateral-esquerdo Matheus Bidu sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota por 3 a 1 para o Botafogo, no domingo, e deve dar lugar a Fabrizio Angileri.

Nesta quarta-feira, véspera do duelo no Uruguai, Memphis Depay participou de atividade com o restante do grupo, em fase final de transição física . Ele se recuperou da lesão muscular na coxa direita que o transformou em desfalque desde o meio de março, mas teve dores na panturrilha esquerda ao longo da semana, por isso a situação tem sido tratada com cautela.

O camisa 10 tem a expectativa de ser chamado por Ronald Koeman, em convocação no dia 27, para disputar a Copa do Mundo. Em entrevista ao canal de TV holandês Ziggo Sport, o treinador disse que o jogador corintiano precisa "ganhar minutos em campo" para ser convocado.

Memphis não jogou nenhuma partida da Libertadores, e a ausência não teve impactos negativos em campo até aqui. Lingard, outro jogador de grife europeia do elenco alvinegro, tem dado conta do recado e se destacou em algumas partidas, a exemplo da primeira partida contra o próprio Peñarol, em Itaquera, no que foi uma das melhores atuações do Corinthians no ano.

O desempenho dos corintianos em São Paulo foi por mérito próprio, porém é inegável que também foi proporcionado pela fragilidade do adversário. A situação do time uruguaio na tabela mostra o quão baixo é o nível do futebol praticado por ele. De qualquer forma, como ainda há chances de classificação, a expectativa é de um jogo duro em Montevidéu.

Se vencer o Corinthians, o Peñarol vai aos cinco pontos e, portanto, empata com o Santa Fé e fica a dois do Platense. Para se classificar na última rodada, teria de vencer o time da Colômbia e torcer por uma vitória corintiana sobre os argentinos. Um empate no jogo derradeiro não serve ao time uruguaio porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto - e seu retrospecto com o Platense é de um empate e uma derrota.

FICHA TÉCNICA

PEÑAROL X CORINTHIANS

PEÑAROL - Washington Aguerre; Brian Barboza, Franco Escobar, Facundo Álvez e Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Roberto Fernández, Leandro Umpiérre, Diego Laxalte e Gastón Togni; Matías Arezo. Técnico: Diego Aguirre.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo (André), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU).