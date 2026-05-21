Atlético-MG faz duelo direto contra o Cienciano pela liderança na Sul-Americana

A Arena MRV será o cenário de uma verdadeira decisão para o Atlético-MG na noite desta quinta-feira, às 19h, em Belo Horizonte (MG). O time mineiro entra em campo pela quinta rodada da Copa Sul-Americana com a obrigação de vencer o Cienciano, do Peru, para manter aceso o sonho de buscar mais uma taça continental.

Na lanterna do Grupo B com quatro pontos, o Atlético-MG dará um enorme salto em caso de vitória, igualando os mesmos sete pontos do rival peruano, que lidera a chave. A partir daí, vai depender apenas de suas próprias forças na rodada final para avançar.

Motivado pelo triunfo por 3 a 1 sobre o Mirassol pelo Brasileirão, o técnico Eduardo Domínguez sinalizou que escalará o que tem de melhor para buscar os três pontos. A grande novidade entre os relacionados é o retorno do meia Victor Hugo, totalmente recuperado de uma lesão na coxa esquerda que o afastou dos gramados por semanas. Por outro lado, a comissão técnica não poderá contar com os meias Patrick, machucado, e Gustavo Scarpa, que passou por uma artroscopia no joelho direito, na última terça-feira. Além disso, como ele não atuou 13 jogos, ainda pode se transferir de clube no Brasileirão. O meia disputou até agora 12 jogos.

Domínguez demonstrou total convicção no potencial de superação de seus comandados para este duelo decisivo.

"O time está sólido, acredita no que faz. E isso é o mais importante, porque quando acredita no que faz e reflete em campo, o torcedor vai ser muito feliz, porque vê uma equipe com confiança, segurança", disse Eduardo Domínguez.

Enquanto o Atlético-MG tenta embalar diante de sua torcida, o Cienciano desembarca no Brasil atravessando um período de instabilidade técnica, apesar de ter todo o elenco à disposição.

A equipe peruana vem de duas derrotas consecutivas bastante dolorosas: um revés por 3 a 0 diante do Puerto Cabello na última rodada do torneio continental e um tropeço frente ao Alianza Lima pelo campeonato nacional no fim de semana.

Mesmo atuando longe de seus domínios, o clube da cidade de Cusco tenta somar pontos em Minas Gerais para encaminhar a liderança da chave e carimbar a vaga direta nas oitavas de final. O vice-líder vai disputar os playoffs com o terceiro colocado dos grupos da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CIENCIANO-PER

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello (Victor Hugo), Cassierra e Minda. Técnico: Eduardo Domínguez.

CIENCIANO - Espinoza; Nuñez, Almondarain e Aguilar; Souza, Robles, Barreto e Martinich; Hohberg, Garcés e Bandiera. Técnico: Horacio Melgarejo.

ÁRBITRO - Carlos Ortega (COL).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).