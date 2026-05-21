Organizada pede saída de Abel do Palmeiras: 'Arrogante, desequilibrado...já deu, tchau'

A derrota do Palmeiras para o Cerro Porteño, por 1 a 0, pela fase de grupos da Libertadores, elevou a temperatura nos bastidores do clube. Após o tropeço em casa na noite desta quarta-feira, a Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, divulgou um manifesto nas redes sociais com fortes críticas ao técnico Abel Ferreira e um pedido explícito por sua saída.

Sob o título "Obrigado, Abel. Já deu. Tchau", a organizada afirmou que o Palmeiras vive uma espécie de "ilusão" sustentada por números positivos, mas sem correspondência, segundo eles, com o desempenho apresentado em campo nos últimos anos.

Em um dos trechos da nota, a torcida reconhece a trajetória vencedora do treinador português, mas afirma que o momento atual do time não pode ser ignorado.

"Abel Ferreira, ninguém está apagando sua história. Seu passado vencedor sempre será lembrado. Mas também ninguém é obrigado a aceitar esse presente vergonhoso dentro de campo", escreveu a Mancha.

A organizada também direcionou críticas ao futebol apresentado pela equipe, apontando falta de organização, repertório ofensivo e padrão de jogo. Segundo a publicação, o time estaria há meses mostrando sinais de queda técnica, com insistência em bolas longas, cruzamentos improdutivos, improvisações e pouca criatividade.

O tom sobe ainda mais quando o manifesto trata diretamente do comportamento de Abel Ferreira. A torcida acusa o treinador de ter mudado sua postura à frente da equipe. "O Abel de hoje virou um técnico arrogante, desequilibrado e perdido."

Além do treinador, o documento mira a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros. A organizada cobra mais investimento esportivo, critica a montagem do elenco e afirma que o clube tem falhado no planejamento de uma temporada longa.

Para a Mancha, o Palmeiras conta com um grupo caro, mas sem peças suficientes em setores considerados carentes, como laterais, meio-campo criativo e opções de banco.

A pressão cresce após um resultado que interrompeu marcas importantes do clube. O Palmeiras perdeu uma invencibilidade de cinco anos como mandante na Libertadores e viu a vaga antecipada nas oitavas de final escapar. Com oito pontos, o time ainda precisará buscar a classificação na última rodada da fase de grupos.

No Brasileirão, porém, a equipe segue na liderança e terá pela frente um confronto direto contra o Flamengo.

VEJA O TEXTO COMPLETO DO MANIFESTO DA MANCHA VERDE:

"OBRIGADO, ABEL. JÁ DEU. TCHAU."

"A lenda da Fata Morgana fala sobre miragens: você olha de longe, parece grandioso, parece real… mas quando chega perto, não existe nada.

Esse é o Palmeiras dos últimos três anos.

Os números mostram liderança, invencibilidade, campanhas 'históricas'. Mas quando chega a hora da verdade, sobra vice, eliminação e, no máximo, um Paulista para tentar maquiar a realidade.

Abel Ferreira, ninguém está apagando sua história. Seu passado vencedor sempre será lembrado. Mas também ninguém é obrigado a aceitar esse presente vergonhoso dentro de campo.

O Palmeiras não joga bola há muito tempo. A diferença é que antes os resultados escondiam a bagunça.

Quem acompanha de perto já via um time perdido há meses: chutão para frente, cruzamentos sem sentido, jogadores fora de posição, time desorganizado, sem padrão tático, sem criatividade e sem reação.

E tudo isso cai diretamente na conta do treinador.

O Abel de hoje virou um técnico arrogante, desequilibrado e perdido.

Expulsões infantis prejudicando o próprio time, coletivas agressivas, respostas debochadas e uma mania insuportável de procurar desculpas para tudo. Reclama da arbitragem, reclama do calendário, reclama do gramado, reclama da imprensa… mas assume raramente a responsabilidade pelo futebol ridículo que o Palmeiras apresenta.

O time é mal treinado. Sem intensidade, sem jogada, sem alma e sem liderança. Um elenco caro, milionário, e joga um futebol pequeno.

Leila Pereira. O Palmeiras não pode viver só de marketing e entrevistas.

Nos seus dois mandatos, os títulos grandes passaram longe. Em jogos decisivos, faltou pulso, faltou comando e sobrou discurso.

O Palmeiras virou um clube que fala muito e joga pouco.

Anderson Barros. Emagreceu depois do Mounjaro, mas a incompetência continua pesada.

Foi ele quem montou esse elenco desequilibrado e sem peças de reposição. Um time sem laterais confiáveis, sem um meia criativo e com um banco fraco para um clube do tamanho do Palmeiras.

Temporada longa exige planejamento, exige contratação e exige competência. Jogador vai machucar, isso faz parte do futebol. Quem tem dinheiro precisa se preparar para isso."