Corinthians evolui na Libertadores com Diniz e volta a terminar como 1º do grupo após 8 anos

Depois de oito anos, o Corinthians volta a embalar uma boa campanha na fase de grupos da Libertadores e garante o primeiro lugar do Grupo E. Invicto em cinco jogos, o time misto de Fernando Diniz ficou no empate por 1 a 1 com o Peñarol nesta quinta-feira, 21, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, e, mesmo com uma rodada a ser disputada, não pode mais ser ultrapassado pelos adversários da chave.

A última vez que o time alvinegro terminou a fase de grupos na primeira posição foi em 2018, quando somou 10 pontos após os seis primeiros jogos. Naquela edição, a equipe foi eliminada nas oitavas de final pelo Colo-Colo.

Para o jogo no Uruguai, Fernando Diniz decidiu poupar alguns titulares e dar oportunidade a jogadores reservas, que corresponderam bem, com destaque para Kaio César e Zakaria Labyad, que anotou seu primeiro gol com a camisa corintiana. "Era uma chance de botar os jogadores para jogar, que são jogadores que eu confio e praticamente todos os jogadores são titulares", disse o treinador após a partida.

Com a pausa da Copa do Mundo no meio da temporada, Diniz acredita que o grande desafio será manter o elenco corintiano para as competições ainda em disputa. Em relação a reforços, o treinador afirma que o time pode ir ao mercado para posições pontuais. "Na janela, a minha preocupação é a manutenção do time. Eu não sou um treinador... nunca fui de ficar pedindo muitos jogadores. Eu gosto muito de olhar para a categoria de base e gosto muito de desenvolver muito quem está dentro. Eu gosto bastante do elenco do Corinthians. Obviamente, uma ou outra posição, um outro jogador a gente pode trazer, mas a manutenção do time é a coisa mais importante."

Diniz também lamentou as chances desperdiçadas. O treinador disse que o time poderia ter conquistado a vitória no Uruguai. "Se tem uma coisa para lamentar no jogo foi a quantidade de gols que a gente perdeu. A gente era para ter vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, com certeza foi um jogo que a gente mais teve mais chance de vencer, mais que contra o Platense, mais que contra o Santa Fe. Teve um volume de chances criadas muito bom e defensivamente voltou a ter um comportamento muito bom também, a gente ofereceu praticamente nada de chance ao Peñarol."

Questionado sobre a permanência de Memphis no Corinthians, o técnico disse que gostaria de contar com o jogador para o restante da temporada. "Ele tem chance de jogar. Ele está num processo de transição e eu conto com ele, tenho um desejo muito grande da permanência do Memphis. É um jogador extremamente diferenciado, já falei isso mais de uma vez, e eu espero de fato que ele fique para nos ajudar."

O Corinthians agora troca a chave para tentar sair da zona do rebaixamento do Brasileirão, onde é o 17º colocado, com 18 pontos. O time alvinegro volta a campo no próximo domingo, 24, às 18h30 (horário de Brasília), contra o Atlético-MG pela 17ª rodada. Para o treinador, a regularidade da equipe pode levar a melhores resultados no Campeonato Brasileiro.

"Eu acho que a gente tem que deixar de oscilar. Acho que em casa foi uma coisa que melhorou quando eu cheguei, em casa a gente está conseguindo produzir muito nas competições. E fora de casa a gente teve problemas de pontuar por motivos diferentes".