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Astrologia aponta 'protagonismo' de Vini Jr. e 'risco físico' para Neymar na Copa do Mundo

Veja o que diz o mapa astral dos craques da seleção brasileira

O pagamento por parte da Fifa est&aacute; previsto no Programa de Prote&ccedil;&atilde;o de Clubes da entidade, e o valor &eacute; repassado &agrave; agremia&ccedil;&atilde;o quando o atleta fica impedido de atuar por mais de 28 dias consecutivos ap&oacute;s a les&atilde;o
O pagamento por parte da Fifa está previsto no Programa de Proteção de Clubes da entidade, e o valor é repassado à agremiação quando o atleta fica impedido de atuar por mais de 28 dias consecutivos após a lesão -
A convocação para a Copa do Mundo de 2026 aconteceu na última segunda-feira e já abriu espaço para análises técnicas, expectativas esportivas e discussões sobre quem chega mais preparado para liderar a Seleção. Mas olhando para os mapas astrais dos jogadores e os movimentos planetários durante o torneio, surge uma leitura curiosa: o céu da Copa parece especialmente intenso, emocional e transformador.

Segundo a astróloga Emily Rosa, da equipe Astrolink, Urano, Plutão, Júpiter e Saturno estarão entre os protagonistas invisíveis da competição, ativando temas como pressão, protagonismo, amadurecimento e mudança de narrativa.

O curioso é que a Copa de 2026 parece ter um céu pouco estável. Há uma atmosfera mais elétrica e imprevisível, com potencial para explosões de genialidade, mas também oscilações emocionais e físicas. E cada jogador parece reagir de maneira muito diferente a isso.
Vinícius Júnior: entre consagração e peso simbólico (12/7/2000)

Entre todos os nomes analisados, o canceriano Vinícius Júnior aparece como um dos jogadores mais fortemente ativados pelo céu do torneio. Júpiter em Câncer, signo onde ele concentra Sol, Marte, Mercúrio e Meio do Céu, tende a ampliar reconhecimento, protagonismo e conexão com o público. É um trânsito associado a figuras que passam a representar algo maior do que si mesmas.

O lado delicado é que a mesma energia que amplia brilho também aumenta a pressão. A leitura sugere que Vinícius pode absorver muito o clima emocional ao redor. O período entre o fim de junho e início de julho aparece como especialmente marcante, com potencial para momentos históricos, mas também maior vulnerabilidade física e emocional diante da combinação Marte-Urano.

Neymar: uma Copa de legado (5/2/1992)

Se Vinícius surge como símbolo de ascensão, o aquariano Neymar parece viver uma narrativa completamente diferente. O céu aponta menos para leveza e mais para transformação profunda.

Plutão em Aquário ativa pontos centrais do mapa do jogador e pode transformar essa Copa em um capítulo decisivo da própria história. A astrologia sugere um período de redefinição de imagem pública, legado e significado dentro da Seleção.

Ao mesmo tempo, o mapa reforça algo já conhecido no futebol: genialidade e imprevisibilidade caminham lado a lado. Os mesmos trânsitos que aumentam risco físico também podem favorecer lances inesperados e momentos extraordinários.

Casemiro (23/2/1192) e Marquinhos (14/5/1994) aparecem como pilares emocionais

Enquanto alguns jogadores chegam sob céus mais turbulentos, Casemiro e Marquinhos parecem ocupar outro papel.

O pisciano Casemiro surge astrologicamente como uma espécie de estrutura invisível da equipe. Plutão fortalece sua liderança e capacidade de sustentação coletiva, enquanto a combinação entre Aquário e Peixes favorece a leitura estratégica e a estabilidade emocional. A tendência é de menos brilho individual e mais importância silenciosa dentro da campanha.

Marquinhos também aparece como uma âncora. Com Sol em Touro e Lua em Câncer, o mapa astral do jogador indica resistência psicológica, liderança discreta e capacidade de estabilizar o ambiente ao redor. Em um céu tão instável, isso pode ser decisivo.

Raphinha (14/12/1996) e Endrick (21/7/2026) podem surpreender

O sagitariano Raphinha aparece como um dos nomes mais compatíveis com a dinâmica imprevisível do torneio. Urano em Gêmeos ativa os pontos importantes do mapa dele e favorece improviso, velocidade mental e mudanças repentinas de narrativa. A leitura sugere potencial para crescimento gradual durante a competição, com espaço para gols inesperados ou atuações decisivas surgindo "do nada".

Segundo Emily, o canceriano Endrick talvez represente o arquétipo mais simbólico de todos: o jovem escolhido. “Júpiter em Câncer ativa fortemente o mapa do atacante, indicando ascensão pública, identificação coletiva e possibilidade de projeção mundial”. A análise da astróloga aponta que 2026 pode não ser o auge da carreira dele, mas o início de algo muito maior. Uma espécie de estreia simbólica diante do mundo.

Alisson (2/10/1192) pode ser regulador emocional

O libriano Alisson, por outro lado, surge como uma espécie de regulador emocional do grupo. O goleiro aparece com uma estrutura mental sólida, capaz de absorver o caos coletivo sem perder estabilidade. Em um torneio marcado por tensão emocional, a astrologia indica que ele pode ter papel decisivo justamente fora dos holofotes.

O que o céu diz sobre os primeiros jogos?

Emily explica que a leitura astrológica também traça uma tendência para os primeiros compromissos da Seleção. “Na estreia, em 13 de junho, o céu sugere uma partida mais racional do que explosiva, favorecendo jogadores como Casemiro, Marquinhos e Alisson”.

Já no segundo jogo, em 19 de junho, a energia tende a mudar completamente. O clima aparece mais emocional, intenso e psicologicamente carregado, beneficiando Neymar, Vinícius e Endrick.

Por fim, em 24 de junho, o cenário parece marcar o nascimento simbólico da narrativa da Seleção na Copa. O período favorece especialmente Vinícius, Endrick e atletas mais conectados emocionalmente com o coletivo.

No fim das contas, a astrologia sugere que a Copa de 2026 pode ser menos sobre estabilidade e mais sobre transformação. E, se o céu estiver certo, alguns jogadores podem sair do torneio não apenas com resultados em campo, mas ocupando posições completamente novas dentro do imaginário dos brasileiros.
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Vini Jr.
Vini Jr. RICH STORRY / GETTY IMAGES VIA AFP

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