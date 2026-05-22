Náutico mira liderança da Série B em duelo com o Cuiabá na abertura da 10ª rodada

O Náutico tem a grande oportunidade, nesta sexta-feira (22), de assumir provisoriamente a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir das 19h, o time pernambucano abre a 10ª rodada da competição nacional enfrentando o Cuiabá em um duelo de opostos no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).
Embalado por uma expressiva goleada de 6 a 2 sobre o Operário-PR e sustentando uma invencibilidade de quatro jogos, o Náutico ocupa a vice-liderança com 16 pontos, apenas um atrás do líder São Bernardo, que só joga no domingo.
Para buscar o topo da tabela, a equipe da casa contará com praticamente força máxima. Sem atletas suspensos, o departamento médico vetou apenas o atacante Derek e o ponta Felipe Saraiva, ambos diagnosticados com uma lesão de grau 1 na musculatura posterior da coxa esquerda.
No esquema tático, a mudança certa é a entrada de Paulo Sérgio para formar o trio de frente com Vinícius e Victor Andrade. Na lateral esquerda, há uma disputa aberta por opção técnica, com a possibilidade de Yuri Silva retomar a titularidade no lugar de Wanderson.
Do outro lado, o Cuiabá vive uma realidade bem mais complexa em relação aos desfalques. O time mato-grossense viajou para o Recife com seis jogadores sob os cuidados dos fisioterapeutas: Alan Empereur, Eliel, Hernandes, Lorenzo, Luiz Otávio e Vitor Mendes seguem fora de combate.
O único reforço para o técnico Eduardo Barros é o retorno do lateral-esquerdo Eric Melo, que cumpriu suspensão automática na última rodada e reassume sua vaga.
Apesar de carregar uma série de seis partidas sem derrotas, o clube mato-grossense soma apenas 10 pontos na classificação geral e vem de quatro empates consecutivos, o último deles um 0 a 0 contra o Novorizontino.
A 10ª rodada da Série B segue no sábado (23), com outros três jogos. A partir das 16h, Novorizontino e Ceará se enfrentam no Jorge Ismael de Biasi, pouco antes do duelo entre Fortaleza e Londrina, na Arena Castelão, às 18h30. Os jogos do dia se encerram a partir das 20h30, quando o Juventude recebe o Sport, no Alfredo Jaconi.
No domingo (24), outras cinco partidas esquentam o torneio, com início às 16h, quando o Atlético-Go encara o São Bernardo, no Antônio Accioly. Logo depois, às 16h30, CRB e Ponte Preta medem forças no Rei Pelé. Os jogos seguem às 18h30, com América-MG e Vila Nova, no Independência, Avaí e Goiás, às 19h, na Ressacada, e Operário-PR e Criciúma, às 20h30, no Germano Kruger.
Mais uma vez, a rodada se encerra na segunda-feira (25), quando a partir das 19h, Botafogo-SP e Athletic-MG medem forças na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.
CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 10ª RODADA DA SÉRIE B:
Sexta-feira (22)
19h
Náutico-PE x Cuiabá-MT
Sábado (23)
16h
Novorizontino-SP x Ceará
18h30
Fortaleza-CE x Londrina-PR
20h30
Juventude-RS x Sport-PE
Domingo (24)
16h
Atlético-GO x São Bernardo-SP
16h30
CRB-AL x Ponte Preta-SP
18h30
América-MG x Vila Nova-GO
19h
Avaí-SC x Goiás
20h30
Operário-PR x Criciúma-SC
Segunda-feira (25)
19h
Botafogo-SP x Athletic-MG