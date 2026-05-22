Náutico mira liderança da Série B em duelo com o Cuiabá na abertura da 10ª rodada

O Náutico tem a grande oportunidade, nesta sexta-feira (22), de assumir provisoriamente a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir das 19h, o time pernambucano abre a 10ª rodada da competição nacional enfrentando o Cuiabá em um duelo de opostos no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

Embalado por uma expressiva goleada de 6 a 2 sobre o Operário-PR e sustentando uma invencibilidade de quatro jogos, o Náutico ocupa a vice-liderança com 16 pontos, apenas um atrás do líder São Bernardo, que só joga no domingo.

Para buscar o topo da tabela, a equipe da casa contará com praticamente força máxima. Sem atletas suspensos, o departamento médico vetou apenas o atacante Derek e o ponta Felipe Saraiva, ambos diagnosticados com uma lesão de grau 1 na musculatura posterior da coxa esquerda.

No esquema tático, a mudança certa é a entrada de Paulo Sérgio para formar o trio de frente com Vinícius e Victor Andrade. Na lateral esquerda, há uma disputa aberta por opção técnica, com a possibilidade de Yuri Silva retomar a titularidade no lugar de Wanderson.

Do outro lado, o Cuiabá vive uma realidade bem mais complexa em relação aos desfalques. O time mato-grossense viajou para o Recife com seis jogadores sob os cuidados dos fisioterapeutas: Alan Empereur, Eliel, Hernandes, Lorenzo, Luiz Otávio e Vitor Mendes seguem fora de combate.

O único reforço para o técnico Eduardo Barros é o retorno do lateral-esquerdo Eric Melo, que cumpriu suspensão automática na última rodada e reassume sua vaga.

Apesar de carregar uma série de seis partidas sem derrotas, o clube mato-grossense soma apenas 10 pontos na classificação geral e vem de quatro empates consecutivos, o último deles um 0 a 0 contra o Novorizontino.

A 10ª rodada da Série B segue no sábado (23), com outros três jogos. A partir das 16h, Novorizontino e Ceará se enfrentam no Jorge Ismael de Biasi, pouco antes do duelo entre Fortaleza e Londrina, na Arena Castelão, às 18h30. Os jogos do dia se encerram a partir das 20h30, quando o Juventude recebe o Sport, no Alfredo Jaconi.

No domingo (24), outras cinco partidas esquentam o torneio, com início às 16h, quando o Atlético-Go encara o São Bernardo, no Antônio Accioly. Logo depois, às 16h30, CRB e Ponte Preta medem forças no Rei Pelé. Os jogos seguem às 18h30, com América-MG e Vila Nova, no Independência, Avaí e Goiás, às 19h, na Ressacada, e Operário-PR e Criciúma, às 20h30, no Germano Kruger.

Mais uma vez, a rodada se encerra na segunda-feira (25), quando a partir das 19h, Botafogo-SP e Athletic-MG medem forças na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 10ª RODADA DA SÉRIE B:

Sexta-feira (22)

19h

Náutico-PE x Cuiabá-MT

Sábado (23)

16h

Novorizontino-SP x Ceará

18h30

Fortaleza-CE x Londrina-PR

20h30

Juventude-RS x Sport-PE

Domingo (24)

16h

Atlético-GO x São Bernardo-SP

16h30

CRB-AL x Ponte Preta-SP

18h30

América-MG x Vila Nova-GO

19h

Avaí-SC x Goiás

20h30

Operário-PR x Criciúma-SC

Segunda-feira (25)

19h

Botafogo-SP x Athletic-MG