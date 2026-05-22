Manchester United anuncia a efetivação de Michael Carrick e contrato vai até 2028

Já de olho na próxima temporada, o Manchester United anunciou, nesta sexta-feira, a continuidade do trabalho de Michael Carrick como treinador. O ex-meio-campista, que estava na função de forma interina, assinou o novo contrato que vai até 2028.

Carrick teve o trabalho reconhecido principalmente por comandar uma reação que leva o conjunto vermelho de volta à disputa da Champions League. A equipe já assegurou a terceira colocação no Campeonato Inglês e vai finalizar o torneio atrás somente do campeão Arsenal e do vice Manchester City.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar que Michael Carrick continuará como treinador da equipe principal masculina", publicou o clube por meio de nota. A postagem valoriza também a sua trajetória como atleta da equipe.

"Um dos jogadores mais vitoriosos e condecorados do United, Carrick disputou 464 jogos pelo clube, conquistando cinco títulos da Premier League, duas Copas da Liga, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e o Mundial de clubes", destacou.

Neste trabalho recente, seu desempenho no banco de reservas foi altamente positivo. Ele assumiu a função após a saída de Ruben Amorim e obteve 11 vitórias em 16 partidas.

"Ter a responsabilidade de liderar nosso clube de futebol tão especial me enche de imenso orgulho. Ao longo desses últimos cinco meses, ele grupo demonstrou que consegue atingir os padrões de resiliência, união e determinação que exigimos aqui", afirmou Carrick em entrevista ao site oficial.