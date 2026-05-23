Pedro é carrasco do Alviverde

Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro terá a chance de aumentar a sua fama de carrasco do Palmeiras no jogo de hoje. Caso balance a rede no confronto, o centroavante rubro-negro fará do Alviverde a sua maior vítima com a camisa do Mengão.

Desde que chegou ao Fla, em 2020, Pedro enfrentou o Porco 15 vezes e anotou oito gols, o que coloca o time paulista como a segunda maior vítima do camisa 9, ao lado do Athletico-PR.

Curiosamente, quem mais sofreu gols do atacante é o Fluminense, clube que o revelou, com nove tentos sofridos. Assim, se fizer um gol hoje, Pedro iguala o Palmeiras ao Flu como sua maior vítima vestindo o Manto Sagrado.