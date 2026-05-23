Saúl tem toda a confiança

O meia Saúl, do Flamengo, ainda não encontrou a sua melhor forma após retornar do tratamento da cirurgia no calcanhar esquerdo, que o deixou fora de combate nos quatro primeiros meses de 2026. O jogador disputou seis partidas no ano e ficou no banco de reservas em três dos últimos quatro jogos. Ele começou como titular contra o Athletico-PR e teve uma atuação apagada.

Apesar disso, a comissão técnica do Rubro-Negro confia na recuperação do atleta, contratado em julho de 2025. O técnico Leonardo Jardim destacou, em coletiva de imprensa, como o atleta tem se sacrificado pela equipe e destacou o seu empenho.

"O Saúl disse recentemente que tem dificuldades e que está jogando no sacrifício. Eu dei os parabéns depois do jogo com Athletico porque ele se sacrificou. Ele não está habituado com essa exigência. Temos que valorizar quando os jogadores têm atitudes corretas. Espero que consigamos recuperar o Saúl, porque ele tem se sacrificado pela equipe", afirmou Jardim.