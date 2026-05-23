Prefeitura garante 100 mil exames na rede particular

A Prefeitura de Niterói alcançou uma marca na saúde pública com o Programa Fila Zero: mais de 100 mil exames já foram agendados desde seu lançamento, em setembro de 2025. Criado para reduzir a demanda da rede municipal, a ação ampliou o acesso da população a atendimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de parcerias com instituições privadas e filantrópicas.

Os números consolidam os avanços do projeto e demonstram impacto direto na redução do tempo de espera dos pacientes. A iniciativa garante diagnósticos mais rápidos, início do tratamento no tempo adequado e mais qualidade de vida.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destaca que o resultado representa o cumprimento de um compromisso assumido pela gestão municipal.

"Estamos enfrentando uma demanda histórica com planejamento, investimento e responsabilidade. O Fila Zero já transformou a vida de milhares de pessoas", afirmou.

Entre as especialidades que já tiveram as filas zeradas estão angiologia, cardiologia, endocrinologia, ortopedia, pneumologia, psiquiatria e reumatologia, além de exames como mamografia, tomografia computadorizada sem contraste, ressonância magnética e eletroencefalograma.

Moradora do Centro de Niterói, a encarregada Isabel Lilian Lourenço, de 39 anos, conseguiu fazer seu exame de colonoscopia através do programa. Ela, que é paciente da Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado, esperava há três meses pelo procedimento, feito através da clínica Gastroimagem.

"Eu amei, estou super satisfeita. Fiquei surpreendida pela forma como foi rápido o processo da marcação até a realização do exame", contou.

Serviço

A entrada no programa Fila Zero é feita pela Central de Regulação. É preciso procurar uma unidade de referência e, caso precise de exames ou consultas especializadas, é inserido na regulação municipal.